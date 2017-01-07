Bu barış Murat Dalkılıç’a pahalıya patladı

Demet Akalın ve Murat Dalkılıç gerilimi yakışıklı popçu Dalkılıç için iyi sonuçlanmadı.

Yılbaşında Demet Akalın ile Bakü’de konser veren Murat Dalkılıç, program öncesi Akalın’la yaşadığı tartışma yüzünden işinden oldu. 1996 yılından bu yana Bursa Uludağ’da düzenlenen bir festivale katılmaktan vazgeçen Dalkılıç, maddi zarara uğradı. Festival afişindeki fotoğrafların yerleri konusunda rahatsızlık duyan Murat Dalkılıç, afişteki sıralama yüzünden Demet Akalın’la tartışmaya girmişti. Bu yüzden de daha tartışmanın ateşi canlılığını korurken Dalkılıç, Demet Akalın’la aynı ortamda bulunmamak adına projeden vazgeçti.

DEMET VE MURAT BARIŞINCA…

Ünlü isimlerin tartışması, yeni yıl öncesi tatlıya bağlanınca Murat Dalkılıç’ın bu kararı ona pahalıya mal oldu. İkiliden Demet Akalın, Dalkılıç’la barıştı ve bunu sosyal medya hesaplarından da duyurdu. Dalkılıç da konser vereceği etkinliğe katılmama kararı aldığıyla kaldı.