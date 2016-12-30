Bu dedikodular fos çıktı

Hollywood dedikoduları bütün yıl dünyanın her ülkesinde en çok konuşulan konular arasındaydı.

Hollywood dedikoduları bütün yıl dünyanın her ülkesinde en çok konuşulan konular arasındaydı.

Hollywood dedikoduları bütün yıl dünyanın her ülkesinde en çok konuşulan konular arasındaydı. Tamamen uydurma, yalan olmalarına rağmen bazı dedikodular magazin gündemini uzun süre meşgul etti. İşte onlardan bazıları…

Bebek-gate

Rihanna'nın rap şarkıcısı Drake'den hamile olduğu söylendi. Ancak zaman geçip Rihanna'nın kilosunda değişiklik olmayınca haberin yalan olduğu ortaya çıktı.

Yine yeni yeniden

KIm Kardashian'ın ameliyatla cinsiyet değiştirerek kadın olan üvey babası Caitlyn Jenner'ın tekrar cinsiyet değiştirme ameliyatı olarak bu sefer erkek olmaya karar verdiği yalanı gündemi bir süre meşgul etti.

Yakışıklıları çekemediler

One Direction grubunun yakışıklılarından Louis Tomlinson'ın sevgilisi Briana Jungwirth'ün hamile olduğu iddia edildi. Bir süre sonra genç kızın hamile olmadığı ortaya çıkınca bu sefer de Tomlinson ile aynı grubun bir diğer üyesi Harry Styles'ın eşcinsel ilişki yaşadığı iddia edildi. Tabii bu haber de yalandı.

Gayet doğal görünüyor

Taylor Swift'in kalçaları büyük göstermek amacıyla kullanılan popo protezinden yaptırdığı iddia edildi. Uzmanlar günlerce Swift'in fotoğraflarını mercek altına aldılar ve karar verdiler: Yaptırmamış.