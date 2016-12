Bu Şehir Arkandan Gelecek 1. bölüm 2. fragmanı izle: Oyuncuları kimler?

Bu Şehir Arkandan Gelecek 1. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Bu Şehir Arkandan Gelecek ocak ayında ilk bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak.

Kadrosunda Kerem Bursin, Leyla Lydia Tuğutlu ve Gürkan Uygun gibi birçok ünlüyü barındıran Bu Şehir Arkandan Gelecek dizisinin 1. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Hikayesi ve oyuncularıyla büyük bir ilgi göreceği tahmin edilen Bu Şehir Arkandan Gelecek dizisi ocak ayında ekranlara gelecek.

BU ŞEHİR ARKANDAN GELECEK KONUSU:

Ali daha 4 yaşındayken babası bildiği Metin tarafından annesini silah ile öldürmüş ve Ali gördüğü bu anı hiçbir zaman unutmamıştır. Annesi ölmeden önce oğlunu bir kayığa saklamış ve onunda ölmesine engel olmuştur. Bir yük gemisinin aşçısı Rauf Ali’yi bulmuş ve onu aynı gemiyle başka ülkelere yanında götürerek büyütmüştür. Ali şimdi 24 yaşında 5 dil bilen, gemicilik eğitimi almış, profesyonel olarak dövüşen biri haline gelmiştir. Sıra ise şimdi annesinin intikamını almaya gelmiştir.

OYUNCULARI

Kerem Bursin – Ali (Ally Smith)

Leyla Lydia Tuğutlu (Pelin)

Nilperi Şahinkaya

Gürkan Uygun (Şahin Vargı)

Ali Yörenç

Burak Tamdoğan

Defne Kayalar

Osman Alkaş (Metin Mirkelamoğlu)

KEREM BURSİN KİMDİR?

Kerem Bursin 4 Haziran 1987 yılında dünyaya gelmiş Amerikada'da oyunculuk eğitimi almıştır.Lise yıllarında arkadaşlarıyla bir Rock müzik grubu kurdu Teksas'ta birçok konser verdi. 1,79 cm boyunda olan Kerem Bursin'i keşfeden isim Oscar'lı yapımcı Roger Corman.

Amerika'da yaşayan Kerem Bursin, Boston Emerson Collage'den sonra üniversite eğitimini tamamladı.Ardından Los Angeles'a taşınarak oyunculuk kariyerine başladı.Carolyn Pickman ve Eric Morris'ten oyunculuk eğitimi alan Bursin, kuzeninin düğünü için İstanbul'a geldiğinde Gaye Sökmen ile tanıştı ve Gaye Sökmen Ajans'la anlaşarak Türkiye'de de oyunculuk yapmaya başladı.Daha öncede her yaz tatilinde Türkiye'ye anneannesinin yanına geldi.

Kerem Bursin'in rol aldığı filmler; 2013 The Living Dead, 2010 Sharktopus, 2008 Killian, 2007 The Architect, 2006 Razor Man, 2010 Kiss of Death.

2 Temmuz 2013 tarihinde başlayan “Güneşi Beklerken” adlı gençlik dizisinde Kerem Bursin, başrolleri Emre Kınay, Hande Doğandemir ile paylaştı. 2014 yılında yönetmeni Çağan Irmak olan “Unutursam Fısılda” isimli filmde Kerem Bursin, Hümeyra, Mehmet Günsür, Farah Zeynep Abdullah ve Işıl Yücesoy ile birlikte oynadı.

LEYLA LYDIA TUĞUTLU KİMDİR?

Leyla Lydia Tuğutlu, 29 Ekim 1989 yılında doğdu. Tuğutlu, Türk bir baba ve Alman bir annenin kızı olarak Berlin’de dünyaya geldi. İlkokula başlayacağı zaman Türkiye’ye dönüş yapan Tuğutlu, bu sırada piyano dersleri almaya başladı. Konservatuvara yarı zamanlı olarak devam eden Tuğutlu, 5 yıl boyunca keman ve müzik dersleri almaya, aynı zamanda bir model ajansında çalışmaya başladı. Tuğutlu Türkçe, Almanca ve İngilizce dillerini biliyor.

Anadolu Lisesi’nde lise eğitimini tamamlamasının ardından İstanbul Üniversitesi'nde Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde okumaya başlayan Tuğutlu’nun aklında mankenlik ve dfotomodellik vardı. Üniversiteye başladığında konservatuvarı bırakan Tuğutlu, çok istediği mankenlik ve fotomodelliğe başladı. Şu an hala daha İstanbul Üniversitesi'nde Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü okuyor.

Leyla Lydia Tuğutlu, 2008 yılında Miss Turkey 2008 güzellik yarışmasına katıldı ve birinci seçildi. Yarışmadan kazandığı birincilik tacı, yarışmanın jüri üyesi Paris Hilton takmıştı. Ardından 12 Aralık 200’de Türkiye'yi Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde yapılan “Miss World” yarışmasında temsil etti.

Sonrasında 2005 yılında “Best Model of Turkey” yarışmasına katıldı ve “Best Promising” seçildi. 2006'da da Çin'de yapılan “Miss Tourism Queen International”da “Princess” ödülünü almaya hak kazandı. 2007 yılında ise “Fashion TV Moda Oskarları 2007”de “Gelecek vaad eden model” seçildi.

Oyunculuk kariyerine adım atan Tuğutlu ilk olarak “Es-Es” dizisi'nde İrem rolünü oynadı. Sonrasında “Karadayı” dizisinde “Mahir Kara”yı canlandıran Kenan İmirzalıoğlu'nun kız kardeşi rolünde “Songül” karakterini, “Kiralık Aşk” dizisinde “İz” karakterini, son olarak “Delibal” filminde Çağatay Ulusoy ile birlikte başrol oyunculuğu yaptı. Leyla Lydia Tuğutlu, şu an 26 Mart’ta Kanal D’de ekranlara gelecek olan dizide başrol oyunculuğu yaparak Pelin karakterine hayat vermeye hazırlanıyor.