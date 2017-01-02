Bu Şehir Arkandan Gelecek dizisinin yeni fragmanını senarist Ece Yörenç yayınladı

Ece Yörenç, senaryosunu yazdığı dizisi Bu Şehir Arkandan Gelecek'in yayınlanmasına birkaç gün kala yeni bir fragman paylaştı.

Ece Yörenç, senaryosunu yazdığı dizisi Bu Şehir Arkandan Gelecek'in yayınlanmasına birkaç gün kala yeni bir fragman paylaştı.

Bu Şehir Arkandan Gelecek dizisinin yeni fragmanı senarist Ece Yörenç tarafından yayınlandı. Bu Şehir Arkandan Gelecek dizisi 4 Ocak Perşembe günü atv ekranlarında olacak. Başrollerinde Kerem Bursin ve Leyla Lydia Tuğutlu’nun yer aldığı Bu Şehir Arkandan Gelecek dizisinin tanıtım fragmanı izleyicilere sunuldu. Senaryosunu Ece Yöreç’in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Çağrı Lostuvalı’nın oturduğu Bu Şehir Arkandan Gelecek dizisi 4 yaşındayken annesi gözünün önünde öldürülen ve bundan sonra hayatı yük gemilerinde geçen Ali’nin İstanbul’a mecburi gelişi sonrasında hem geçmişini hem de aşkı bulmasını anlatacak.