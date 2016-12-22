Bülent Ersoy, Türkiye gündemi hakkında yorum yaptı

Şarkıcı Bülent Ersoy, dün akşam İrfan Değirmencioğlu'nun yılbaşı için yaptığı özel röportaj çekimine katıldı. Ersoy, VIP bir araçla Ortaköy'de başlayan röportaj boyunca Boğaz havası aldı. Yaklaşık 1 saat süren çekimler sonrası Ersoy ve çekim ekibi Etiler'de çorbacıya gitti.

Şarkıcı Bülent Ersoy, dün akşam İrfan Değirmencioğlu'nun yılbaşı için yaptığı özel röportaj çekimine katıldı. Ersoy, VIP bir araçla Ortaköy'de başlayan röportaj boyunca Boğaz havası aldı. Yaklaşık 1 saat süren çekimler sonrası Ersoy ve çekim ekibi Etiler'de çorbacıya gitti.

Diva, çorbacı çıkışı kırmızılar içinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. 2017 yılından beklentileri sorulan 64 yaşındaki şarkıcı, “Allah inşallah herkesin isteklerini yerine getirir. Kendim için bir şey istemiyorum. Kendi başıma mutluyum ama çevremdeki insanlar gözyaşı döküyor. Biraz manyağım ama bencil değilim” sözleriyle ülke gündemine gönderme yaptı.

EMEL SAYIN’A ZEYTİN DALI UZATTI

Yaklaşık 20 gün önce Bostancı Gösteri Merkezi’nde sahneye çıkan Emel Sayın’ın bir hayranı “İşte gerçek diva” diye seslenmiş bunun üzerine ünlü sanatçı gülerek “Aa sahte diva da mı var?” demişti. Sayın’ın bu tavrına tepki gösteren Ersoy, konuyla ilgili geçmişe yönelik bazı açıklamalar yapmış ve Sayın için, “Onu pek önemsemedim. Bir insanın konuşulacak bir şeyi yoksa, birilerinin sırtına basar, omzuna basar” demişti. Bülent Ersoy, dün “2017’de Emel Hanım’la barış olur mu?” diye soran gazetecilere, “Aramıza kara kedi girdiği filan yok. Ben dargın değilim ki. Kendisi benim arkadaşım” diyerek cevap verdi. Diva’nın bu sözleri Emel Sayın’a uzatılan zeytin dalı olarak değerlendirildi.

“TARKAN BANA ŞARKI VERDİ”

Öte yandan Ersoy, Tarkan’la kavgalı olduğu haberlerini de net bir dille yalanladı. Sanatçı, “Tarkan’la dargın değildim. Haberler asılsız. Kendisi bana çok güzel bir şarkı yaptı. Ah ben bunak Melahat. Şu an şarkının ismini hatırlayamadım” dedi.