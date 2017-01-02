Burcu Kara, Reina saldırısı sonrası nefret odaklı paylaşım yapanlara seslendi

Burcu Kara, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Reina saldırısı sonrasında kin ve nefret dolu paylaşımda bulunanlara seslendi. Kara, "Kimliği ne olursa olsun, bir insanın üzüntüsüyle ve ölümüyle mutlu olan bir varlık nasıl olabilir?" diyerek isyan etti

Burcu Kara, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Reina saldırısı sonrasında kin ve nefret dolu paylaşımda bulunanlara seslendi. Kara, "Kimliği ne olursa olsun, bir insanın üzüntüsüyle ve ölümüyle mutlu olan bir varlık nasıl olabilir?" diyerek isyan etti

Sosyal medya hesaplarından hemen her terör eylemi sonrasında kin ve nefret duygularını körükleyen paylaşımlar yapanlara tepkiler, gerek devlet kanalından ve gerekse ünlüler cephesinden çığ gibi büyüyor. Yeni yılın ilk saatlerinde Reina’ya gerçekleştirilen terör saldırısının ardından sosyal medya hesaplarından kin ve nefret içerikli paylaşımlar yapanları yargıya taşıyacaklarını söyleyen Türkiye Barolar Birliği’nin bu kararına bir destek de Burcu Kara’dan geldi.

NEFRET KUSMAK HANGİ KİTAPTA YAZILIDIR?

Kara, konuyla ilgili olarak şu paylaşımda bulundu: “Çeşidi ve kimliği ne olursa olsun, bir insanın üzüntüsüyle ve ölümüyle mutlu olan bir varlık nasıl olabilir? Nasıl başkasını yargılamak, hüküm ve onay vermek noktasında bir şizofren olunabilir? Hele ki inanır geçinen biriyse bir de, bu ‘Allah’çılık oynamak değil de nedir? Elinde bir telefonla bilmeden, düşünmeden ve tanımadan, zerre kadar beynini yormadan, körü körüne siyasi görüşüne ya da aslında hiç bilmediği inancına sığınıp, onları da suiistimal edip, nefret kusmak, kırmak, dökmek hangi kitapta yazılıdır? Hoşgörü ve teslimiyet nerede kaldı peki Müslümanlığı bile kirleten insan müsveddeleri? Bu ve benzeri kararlara sonuna kadar katılıyorum, destekliyorum. Ülkeme ve dünyaya kötü kalpleri ve hastalıklı beyinleriyle nefret kusanların cezalandırılmasını diliyorum. Saygı ve sevgi sarsın etrafımızı artık. Toplumsal ahlâkımıza ve huzurumuza sahip çıkalım artık. Bugün başkasına yapılanın yarın da bize yapılacağını unutmayalım artık!”

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