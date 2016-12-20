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Burcu Kara tepkisini böyle gösterdi

Oyuncu Burcu Kara ülkemizin içinde bulunduğu duruma ilginç bir şekilde tepki gösterdi.
14:1320 Aralık 2016
Magazin
Burcu Kara tepkisini böyle gösterdi
Oyuncu Burcu Kara ülkemizin içinde bulunduğu duruma ilginç bir şekilde tepki gösterdi.

Ünlü isimler sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla, Türkiye’nin içinde bulunduğu durumun kendilerinde yarattığı ruh halini gösteren paylaşımlarda bulunuyor. Oktay Kaynarca, balık çeken bir adamın fotoğrafını paylaşarak “Balık olmak varmış” notunu düşerken, güzel oyuncu Burcu Kara da gözlüklerini çıkarmadan çektiği bir selfieyi, “Ne tatsız günler! Artık gözlüklerimi bile çıkarmak istemiyorum. Böyle durmak istiyorum iyi şeyler olana kadar. Elim hep siyahlara gidiyor. Bir an evvel geçmesini diliyorum bu duygunun” satırlarıyla paylaşmış.

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