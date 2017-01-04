Çağan Irmak: Suçlu aramızda!

Ünlü yönetmen Çağan Irmak, art arda yaşanan terör saldırıları sonrası, herkesin Mevlânâ'nın tevazusuna erişmesini diledi.

Yeni yılı kanaya bulan IŞİD’e tepkiler bitmiyor. Günler kasvetli, sosyal medyada paylaşımlar ise hep karanlık… Eğlenirken terör kurbanı olan ölülerin aileleri gözü yaşlı… Tabi bir de ‘noel bizim geleneğimiz değil’ diyenlerin sarf ettiği sözler parçalıyor yürekli… Türkiye’de hayat durdu son zamanlarda… İsyan aldı başını gidiyor… Kimileri de Çağan Irmak gibi duyguların tercümanı oluyor.

Ünlü yönetmen sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafa şu notu düştü:

“SUÇLU ARAMIZDA!”

“Suçlu aramızda ve hep aramızda olmaya devam edecek… Nesiller ve seneler boyunca. Farklı kimlikler ve farklı yüzlerle. Birkaç kişiyi, birkaç oluşumu değil, insanlık tarihi boyunca insanı insana düşman eden ve dünyayı kendi oyun bahçesiymiş gibi gören tüm nefret dolu kalplere ve öğretilere lanet ediyorum. Bu bir yaratılış sınavı belki de. Tam da bir köprüde yakaladığım hayatın bana sunduğu bu an gibi. Bir gün Rumi’yi anlamak ve onun tevazusuna erişmek dileğiyle ki buna ben de dahilim… Hepimiz için ve en çok da çocuklarımız için dileğim her şeye rağmen umut ve barış dolu bir yıl.”