Çağatay Akman kimdir? ‘Gece Gölgenin Rahatına Bak’ rekora gidiyor

'Gece Gölgenin Rahatına Bak' şarkısı ile müzik dünyasına hızlı bir giriş yapan Çağatay Akman iki haftada 20 milyon izlendi. Peki, Çağayat Akman kimdir?

'Gece Gölgenin Rahatına Bak' şarkısı ile müzik dünyasına hızlı bir giriş yapan Çağatay Akman iki haftada 20 milyon izlendi. Peki, Çağayat Akman kimdir?

12 Aralık’ta Youtube yüklediği ‘Gece Gölgenin Rahatına Bak’ şarkısı ile iki haftada 20 milyon izlenen Çağatay Akman rekora doğru koşuyor. Sözlerini Koray Albayrak ile birlikte yazan genç şarkıcıya klip çekimlerinde yönetmen Yekta Özbilen eşlik etti. Parçanın aranjesini ise Mehmet Ali Sezer üstlendi.

ÇAĞATAY AKMAN KİMDİR?

Çağatay Akman 31 Temmuz 1998 doğumludur. Rap müzik ile yakından ilgilenen Çağatay Akman, ilk single parçası olan Gece Gölgenin Rahatına Bak'ı takipçilerinin beğenisine sundu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda gitar çalmayı ve şarkı söylemeyi oldukça sevdiği öğrenilen başarılı şarkıcının yaşı ile ilgili henüz bir açıklama yapmazken sosyal medyayı aktif olarak kullandığı dile getirildi. Popüler video uygulamalarından olan Scorp'ta da bir süre önce şarkı ile ilgili açılan başlığa onlarca video gönderilmiş ve şarkının nakarat kısmı şimdiden birçok kişi tarafından ezberlenmişti.