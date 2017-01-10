Caner Erkin, eşi Şükran Ovalı’ya mesaj gönderdi

Caner Erkin, geride bıraktığımız hafta evlendiği sevgili eşi Şükran Ovalı'ya aşk dolu şu satırlarla seslendi.

İtalya’da dostlar arasında yaptıkları bir belediye nikahı ile 2 Ocak’ta dünyaevine giren Caner Erkin ve Şükran Ovalı çifti, törenlerinden en özel görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşmışlardı. Caner Erkin, nikahtan sonra çekilmiş bir kareyi “Dünyanın en mutlu erkeği benim” notuyla paylaşırken Şükran Ovalı da kendisine nikah şahitliği yapan Büşra Pekin’le çekilmiş fotoğraflarını paylaşmıştı. Törenin üzerinden sekiz gün geçtikten sonra bu defa ki paylaşım çiçeği burnunda damat Caner’den geldi. Eşiyle birlikte son derece romantik bir poz veren Erkin, bu özel karenin altına; “Kendimi buldum seninle, senin o güzel kalbinle, güzelliğinle iyiliğinle ve karakterinle… Benim hayatıma giren bir meleksin. Nefes aldığım sürece hep senin yanımda eşim, dostum, hayatım olmanı istiyorum kadınım. İyi ki varsın Şükran Ovalı”



ŞÜKRAN OVALI DA EŞİNE MESAJ GÖNDERDİ

Caner Erkin’in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın bir benzerini de Şükran Ovalı yaptı. İşte Ovalı’nın o satırları: “Gülmelerimiz karışsın birbirine vazgeçmeyelim ne bizden ne gülümsemekten… İyi ki buldun beni, sabrettin, vazgeçmedin. Seni tanıdığım her ana şükürler olsun. Çok seviyorum seni eşim, yoldaşım, kıymetlim. Dilerim ki umut olsun aşka aşkımız. Bir ömür sürsün sevgimiz”

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