Caner Erkin ile Şükran Ovalı evlendi

Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin, ünlü oyuncu Şükran Ovalı ile İtalya'da evlendi.

İtalya’nın başkenti Roma’da dünyaevine giren Caner Erkin ve Şükran Ovalı’nın nikah törenine, çiftin yakın dostları katıldı.

Erkin, düğün fotoğrafını sosyal medya hesabından “Dünyanın en mutlu erkeği benim” notuyla paylaştı. Roma'da yerel Belediye Nikahı ile dünya evine giren Caner Erkin'in şahidi yakın arkadaşı Celil Can Müftüoğlu, Şükran Ovalı'nın şahitleri ise Gözde Seda Altuner ve Büşra Pekin oldu. İtalya'da yılın ilk çifti olan Erkin ve Ovalı, dünyada tek olan beyaz renkli antika bir Rolls Royce araba ile Roma'yı turladı. Çift, yakın arkadaşlarından oluşan on kişilik davetlilerle düğün yemeği yedi.

ŞÜKRAN OVALI DA HESABINDAN PAYLAŞIMDA BULUNDU

Beraberlikleri süresince sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla aşklarını takipçilerine duyurmaktan çekinmeyen Şükran ve Caner çifti, nikah törenlerinden de paylaşımda bulundu. Caner Erkin’in paylaşımından sonra Ovalı da hesabından kalp emojisiyle bir paylaşımda bulundu.