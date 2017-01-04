Caner Erkin imzayı atarken Asena Atalay ‘oyun’ paylaşımında bulundu

Caner Erkin'in Şükran Ovalı ile dünya evine girdiği saatlerde Asena Atalay'ın hesabından yaptığı paylaşım dikkat çekti.

Milli futbolcu Caner Erkin oğlu Çınar’ın annesi Asena Atalay’la boşandıktan kısa süre sonra Şükran Ovalı ile yeni bir aşka yelken açmış, bunu da herkese ilan etmişti. İlişkinin gazetelere yansıdığı ilk gün sinir krizi geçirerek hastanelik olan Asena Atalay’ı Caner yalnız bırakmamıştı. Fakat Şükran, “Bir daha o kadınla görüşmeni istemiyorum. Ya o, ya ben” şeklinde tavrını koymuştu.

ASENA’DAN MANİDAR PAYLAŞIM

Sevgilisinin sözünden çıkmayan Caner’den evlenme teklifi alan Şükran Ovalı önceki gün Roma’da nikah masasına oturdu. İmzanın atıldığı saatlerde, tüm gözler Asena Atalay’a çevrildi. Eski eşi Caner Erkin’in nikah masasına oturduğu dakikalarda sosyal medyada paylaşım yapan Asena ‘Ocak ayı gidilecek oyunlar’ yazdı. Fotoğraftaki listenin tam ortasında ‘Önce bir boşluk oldu gidince ama şimdi iyi’ adlı oyunun yer alması ‘Caner’e iyiyim mesajı vermek istiyor. Zaten Asena, tiyatro ile ilgilenen biri değil’ şeklinde yorumlara neden oldu. Ardından da, eski eşi ile birlikte etiketlendikleri fotoğrafları hesabından kaldırdı.