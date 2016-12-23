Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Caner Erkin ve Şükran Ovalı şapkasız gezmiyor

Caner Erkin ve Şükran Ovalı, Akmerkez'de görüntülendi. İkilinin şapkalı stili dikkat çekti.
13:2423 Aralık 2016
Magazin
Caner Erkin ve Şükran Ovalı şapkasız gezmiyor
Caner Erkin ve Şükran Ovalı, Akmerkez'de görüntülendi. İkilinin şapkalı stili dikkat çekti.

2 Ocak'ta Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği'nde kıyılacak nikâhla dünya evine girecekleri iddia edilen futbolcu Caner Erkin ile oyuncu Şükran Ovalı çifti, önceki gün Akmerkez'deydi.

Birbirleriyle uyumlu giyinen sevgililer, uzun süredir takipçilerinin de fark ettiği şapkalarıyla dikkat çekti. Yaz başından bu yana aşk yaşayan sevgililer, AVM’de basın ordusuyla karşılaşınca keyifleri kaçtı. Sakatlığından dolayı sezonu kapatan futbolcu Erkin, gazetecilere, “Yeter artık, çekmeyin istemiyoruz” dedi.

canererkin

Özellikle son zamanlardaki paylaşımlarından sık sık kafasındaki şapka dikkat çeken Ovalı’ya takipçileri de “Artık çıkar” diyor. Görünen o ki, Ovalı’nın şapka beğenisi sevgilisine de sıçramış!

İLGİLİ HABERCaner Erkin ve Şükran Ovalı nikahı iptal edildiCaner Erkin ve Şükran Ovalı nikahı iptal edildi

 

İLGİLİ HABERŞükran Ovalı paylaştı, Caner Erkin'in imajı beğenilmediŞükran Ovalı paylaştı, Caner Erkin'in imajı beğenilmedi
Son güncelleme: 13:2723.12.2016
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet
Yorumlar