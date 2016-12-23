Caner Erkin ve Şükran Ovalı şapkasız gezmiyor

Caner Erkin ve Şükran Ovalı, Akmerkez'de görüntülendi. İkilinin şapkalı stili dikkat çekti.

2 Ocak'ta Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği'nde kıyılacak nikâhla dünya evine girecekleri iddia edilen futbolcu Caner Erkin ile oyuncu Şükran Ovalı çifti, önceki gün Akmerkez'deydi.

Birbirleriyle uyumlu giyinen sevgililer, uzun süredir takipçilerinin de fark ettiği şapkalarıyla dikkat çekti. Yaz başından bu yana aşk yaşayan sevgililer, AVM’de basın ordusuyla karşılaşınca keyifleri kaçtı. Sakatlığından dolayı sezonu kapatan futbolcu Erkin, gazetecilere, “Yeter artık, çekmeyin istemiyoruz” dedi.

Özellikle son zamanlardaki paylaşımlarından sık sık kafasındaki şapka dikkat çeken Ovalı’ya takipçileri de “Artık çıkar” diyor. Görünen o ki, Ovalı’nın şapka beğenisi sevgilisine de sıçramış!

İLGİLİ HABER Caner Erkin ve Şükran Ovalı nikahı iptal edildi