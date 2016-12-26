Cansu Taşkın’dan hayranlarını üzecek karar

İnce beli ve çekici vücuduyla sosyal medyada çok sayıda takipçisi olan Cansu Taşkın, hayranlarını üzecek haberi sosyal medya hesabından paylaştı.

Sosyal medyanın gözde platformlarından İnstagram, geride bıraktığımız günlerde bir güncelleme yapmış ve kullanıcıların paylaşımlarını yoruma kapatmasına imkan veren bir ekleme yapmıştı Özellikle Gülben Ergen gibi pek çok ünlü isim bu eklenti kullanıma sunulur sunulmaz fotoğraflarını yoruma kapatmaya başladı. Paylaşımlarının altına yorum istemeyenlerden biri de ince beliyle bir sosyal medya fenomeni haline gelen Cansu Taşkın oldu. Taşkın, haddini aşan yorumlardan öylesine bıkmış ki bundan sonra fotoğraflarını yoruma kapatacağını şu sözlerle duyurdu: “Bu fotoğrafımdan sonra bir daha yorumlarımı kapatma kararı aldım. Sırf sevenlerime saygısızlık olmasın diye kapatmadım yorumları ama haddini aşanlar fazlasıyla çoğaldığı için üzülerek bu saatten sonra yorumlarımı kapatacağım …”

İLGİLİ HABER Cansu Taşkın'ın yeni imajı

İLGİLİ HABER Canlı canlı Cansu Taşkın