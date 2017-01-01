Cansu Taşkın’ın pilates videosuna, Sinan Akçıl’dan yorum gelince…

Cansu Taşkın'ın hesabından paylaştığı videoya Sinan Akçıl'dan yorum gelince...

Cansu Taşkın, katıldığı magazin programında pilates yaptı ve o anlarda çekilmiş görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Taşkın’ın bu paylaşımına gelen çok sayıda yorumdan biri de şarkıcı Sinan Akçıl’a ait olunca yorumların seyri bir anda değişti. Taşkın’ın paylaşımına ilk yorumlardan birini bırakan Akçıl ‘Süper bir pilatesçi’ yazdı. Sinan Akçıl’ın bu jestini ve yorumunu karşılıksız bırakmayan Cansu Taşkın da karşılık olarak “Sinan seninle sıkı bir çalışmaya başlıyoruz, hazır ol” diye karşılık verdi. Akçıl sonrasında, ‘Eyvah!’ diye esprili bir yanıt verirken, Taşkın da “Hiç eyvah deme severek yapacağını biliyorum” notunu düştü. Sinan Akçıl’ın bir dönem birlikte olduğu Ebru Şallı da pilatesle yakından ilgili bir isimdi.





