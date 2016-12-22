Cem Yılmaz ‘Deli Aşk’ filminde kamera karşısına geçti

Murat ve Emrah Kaman kardeşlerin yeni filmi "Deli Aşk"ta Cem Yılmaz sürprizi.

Geçen sezon vizyona giren ilk filmleri “Kaçma Birader” ile büyük beğeni toplayan Murat-Emrah Kaman kardeşlerin yeni filmleri “Deli aşk”ın kadrosunda, Zafer Algöz, Pelin Akil, Şafak Pekdemir, Abdullah Şahin, Yasemin Öztürk, Nilperi Şahinkaya ve Toygan Avanoğlu gibi isimler bulunuyor. Filmin kadrosunda bulunan Pelin Akil, yaptığı sosyal medya paylaşımıyla filmin yapımcılığını üstlenen Cem Yılmaz’ın ayrıca ‘Deli Aşk’ta küçük bir rol üstlendiğini de gözler önüne serdi. Uzun saçlarıyla dikkat çeken Cem Yılmaz’ın bu karesini Pelin Akil, “O zaman çok yakın #tbt (Geride bıraktığımız bir tarihte çekilmiş fotoğrafların paylaşılması) olsun Adana, Deli Aşk 10 Mart 2017 vizyon, en güzel yeni yıl komedi filmi” notuyla paylaştı.