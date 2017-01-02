Geride bıraktığımız yaza damga vuran ilişkilerden olan Cem Yılmaz ve Ebru Şallı aşkının devam ettiği iddia ediliyor. Çiftin Cem Yılmaz’ın Levent’teki lüks dairesinde buluştuğu konuşuluyor.

Cem Yılmaz ve Ebru Şallı aşkının devam ettiği ve ikilinin Levent’te buluştuğu iddia edildi

Geride bıraktığımız yaza damga vuran ilişkilerden olan Cem Yılmaz ve Ebru Şallı aşkının devam ettiği iddia ediliyor. Çiftin Cem Yılmaz’ın Levent’teki lüks dairesinde buluştuğu konuşuluyor.

Ebru Şallı ile Cem Yılmaz'ın, Ağustos'ta İzmir- Çeşme'de başlayan ilişkileri beş ay içinde beş kriz atlattı. Çiftin birçok kez ayrıldığı iddia edildi. Ebru Şallı'nın adı önce Arda Turan ile anıldı. Ardından bir işadamıyla İtalya'da görüldüğü konuşuldu. Cem Yılmaz'ın bu süre içinde eski eşi, oğlu Kemal'in annesi Ahu Yağtu ile sık görüntülenmesi de akılları karıştırdı.

KISA SÜRELİ BİR AŞK DEĞİL

Ancak magazin kulislerinde konuşulanlara göre, Ebru Şallı ile Cem Yılmaz yeniden bir araya geldi. Çift, Cem Yılmaz'ın Levent'teki lüks dairesinde buluşuyor. Cem Yılmaz pek kullanmadığı bu evini 2011'de 5 milyon dolara almıştı. Ebru Şallı’nın yakınlarına “İlişkimiz asla bir yaz aşkı değildi. Zaman zaman krize girdi. Ama kopamadık. Cem bu aşkın göz önünde yaşanmasını kesinlikle istemiyor” dediği iddia edildi.

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