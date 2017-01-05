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Cem Yılmaz’dan kedi haberlerine yanıt

Komedyen Cem Yılmaz, hakkında çıkan 'sokak kedileri yüzünden mahkemelik oldu' haberlerine açıklık getirdi.
09:355 Ocak 2017
Magazin
Cem Yılmaz’dan kedi haberlerine yanıt
Komedyen Cem Yılmaz, hakkında çıkan 'sokak kedileri yüzünden mahkemelik oldu' haberlerine açıklık getirdi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla hakkında yapılan haberi yalanlayan Cem Yılmaz, “‘Masum Kediler ve Ben’ konulu uydurma haber için çok üzgünüm. Bu vesileyle sosyal medyanın koca bir yalandan ibaret olduğu gerçeği! Nettir. Bazen küçük, bazen hayata, hayatlara malolan her türlü yalanın döndüğü bu mecrada herkese akıl diliyorum, umudum da doğrusu yoktur. Bu böyle… Ben bu mecrayı sizin gibi kullanmıyorum, kullanmadım, kullanmayacağım. Teşekkürler” dedi. Haberde, Cem Yılmaz ve çevredekiler arasında sokakta beslenen kedilerin gerginlik yarattığı ve konunun mahkemeye taşındığı iddia edilmişti.

HABERDE YER ALAN İFADELER ŞÖYLE

“Cem Yılmaz'ın başı, komşularının beslediği sokak kedileri nedeniyle derde girdi. Şovmenin, kedilerin bahçesinde dolaşmasına sinirlenip, komşularıyla tartıştığı iddia edildi. Geçtiğimiz yıl gerçekleştiği konuşulan olay nedeniyle çevredekilerle gerginlik yaşayan Yılmaz'ın, resmi kurumlara şikayette bulunup, sokak sakinleriyle mahkemelik olduğu öğrenildi.”

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