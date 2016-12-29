Cem Yılmaz’ın paylaştığı fotoğrafta ‘çıplak kadın’ detayı!

Sosyal medyadan üstsüz fotoğrafını paylaşan Cem Yılmaz'ın arkasındaki çıplak kadın heykeli dikkatli takipçilerinin gözünden kaçmadı.

Şu sıralar G.O.R.A’nın devamı “Arif ve 216” filminin hazırlıklarına devam eden ve her geçen gün film ile ilgili yeni detaylar paylaşan Cem Yılmaz, son olarak sosyal medyada üstsüz bir fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafta göze çarpan çıplak kadın heykelini ilk bakışta gerçek sanan takipçileri, fotoğrafı yorum yağmuruna tuttu.

TAM BİR SANAT TUTKUNU

Aynı zamanda bir sanat koleksiyoneri olduğu bilinen Cem Yılmaz, beğendiği tabloları ve heykelleri yüksek ücretler ödeyerek evinde barındırmaktan çekinmiyor. Ünlü komedyenin evinden paylaştığı her fotoğrafında bir sanat eserine rastlanıyor. Çıplak kadın heykeli de bunlara dahil.

‘ŞEYTAN AYRINTIDA GİZLİ’

Fotoğrafı gören ve Cem Yılmaz’ın tutkusundan haberdar olmayan takipçileri, “Abi arkada çıplak kadın var” “Şeytan ayrıntıda gizli” yorumları yaptı.

İşte Cem Yılmaz’ın o paylaşımı;

