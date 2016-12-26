Cicişler olarak tanıdığımız kardeşlerden Esra Ersoy hesabından iyi bir hafta dileğinde bulundu

Esra Ersoy sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, aslında milyonların isteklerine tercümanlık yaptı.

Esra Ersoy sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, aslında milyonların isteklerine tercümanlık yaptı.

Yeni yıla girmek için geri sayıma girdiğimiz şu günlerde ülkemiz ve dünya gerçekten sancılı ve sıkıntılı günlerden geçiyor. Hemen herkes kötü haberlere karşı kendisini tetikte hissederken, Cicişler adıyla magazin dünyasında ünlenen Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerden Esra, sosyal medya hesabından dikkat çekici bir paylaşımda bulundu.

Geride bıraktığımız aylarda yer aldığı bir proje için verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaşan Esra Ersoy, elinde silah tuttuğu kareyi, “Bombasız,silahsız bir hafta dilerim… Mutlu haftalar” notuyla paylaştı. Elinde silah tuttuğu fotoğrafı silahsız ve bombasız bir hafta dileğiyle paylaşarak adeta bir göndermede yapan Ersoy’un bu karesine gelen en ilginç yorumlardan biri de “Bu haftaya dair en seksi dilek, bu oldu” ifadesiydi. Esra Ersoy paylaştığı karenin yanına “Savaşma seviş, hashtagi açmayı da ihmal etmedi.”