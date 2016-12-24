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Cicişlerin gülümsemesine dikkat

Güzellikleriyle dikkat çeken Esra Ceyda Ersoy kardeşler daha kusursuz bir gülüşe sahip olmak için dişlerini yaptırdı.
08:3324 Aralık 2016
Magazin
Cicişlerin gülümsemesine dikkat
Güzellikleriyle dikkat çeken Esra Ceyda Ersoy kardeşler daha kusursuz bir gülüşe sahip olmak için dişlerini yaptırdı.

Sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla hayatlarına dair keyifli kareler paylaşan seksi kardeşlerin yeni görüntüleri beğeni kazandı. Gülümsediklerinde ortaya çıkan bu görüntünün adı, birçok Hollywood yıldızının da yaptırdığı bir operasyon olan “Hollywood smile” (Hollywood gülümsemesi) uygulamasıymış. Hayranları Cicişlerin hesaplarından paylaştıkları bu fotoğrafları ve yeni dişlerini çok beğenirken, ‘dişçileri kim acaba?’ yorumları yaptılar. Cicişler kısa bir süre önce kendi ceplerinden, iki krem için yaptıkları 3500 liralık harcamalarıyla gündeme gelmişti.

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Son güncelleme: 11:4624.12.2016
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