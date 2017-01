Cumhurbaşkanı’ndan destek iddiasını yalanladı

Hülya Avşar, işadamı Ferhat Şahenk’in sahibi olduğu Star TV’de program yapmaya başlayacak. İddiaya göre; Avşar’ın program yapmasını Şahenk’ten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın istedi. Ancak Avşar kızı bu iddiayı net bir dille yalanladı, "Kendisinin böyle bir şeyden haberi bile yok" dedi.

Hülya Avşar, önceki Akşam Tarabya’da kardeşi Leyla Avşar’ın doğum günü kutlamasına katıldı. Yemekli geçen kutlama sonrası mekândan yalnız ayrılan Avşar, kapıda gazetecilerle sohbet etti. Spordan çıkıp apar topar kutlamaya geldiğini belirten Avşar, son haftalarda moda olan 3 bin TL değerindeki tüylü terlikleriyle dikkat çekti. Terlikleri yanından ayırmadığını söyleyen Avşar, “Terlikler eşittir Hülya Avşar” yorumunda bulundu.

“CUMHURBAŞKANININ HABERİ BİLE YOK”

Haziran’da bir sohbet programıyla ekrana dönmeye hazırlanan Hülya Avşar, programı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın isteği üzerine yapacağına yönelik haberlere de açıklık getirdi. Avşar, “Cumhurbaşkanımızın isteği üzerine diye bir şey yok. Kendisinin bundan haberi dahi yok. Haber doğru değil” dedi.

Programın canlı yayınlanacağını söyleyen Avşar, bir muhabirin “İkinci bir Ricky Martin vakası olmasın” sözü üzerine kahkaha atarak “Şimdi sana olur o ikinci Ricky Martin vakası görürsün gününü” şeklinde karşılık verdi.

“SANA BİR KAFA ÇAKARIM GÖRÜRSÜN”

Tatil için İstanbul'da bulunan kızı Zehra'nın bir süre daha burada olacağını söyleyen Avşar, “Buraya gelmek için can atıyor. Özlüyor burayı. O kadar güzel bir memleketimiz var ki. Her şeyin yoluna girmesi için her gece dua ediyor” dedi.

Avşar son olarak “Kızınız yurtta kalıyor. Ev almayı düşünüyor musunuz?” diye soran muhabire “Sana bir kafa çakarım görürsün” diye karşılık verdi.