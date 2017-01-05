Defne Samyeli’nden Kurtlar Vadisi Pusu açıklaması

Uzun bir süredir kızının yanında Amerika’da bulunan Defne Samyeli, Türkiye’ye dönüşü sonrası bir AVM’de mağazaları dolaşırken muhabirlere yakalandı. ‘Kurtlar Vadisi Pusu’da rol alan güzel oyuncu ve sunucu, “Dizinin çekimlerine start verildiği zaman çalışmalara başlayacağız. Amerika'dan yeni döndüm oyunculuk dersleri alarak kendimi geliştirmeye devam ediyorum” dedi. Kurtlar Vadisi’nin hangi kanalda yayınlanacağı henüz belirsizliğini korusa da Samyeli’nin açıklamaları dizinin kısa bir sürede başlayacağını gösteriyor.