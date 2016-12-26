Demet Akalın, hakkında çıkan ‘öldü’ haberlerine sert tepki gösterdi

Demet Akalın, sosyal medya hesabından hakkında yapılan 'öldü' haberlerine sert tepki gösterdi.

Haberciler, kimi zaman herkesten önce ve hızlı olabilmek adına yanlış haberler verebiliyor. Ancak bu haberin içeriği ‘ölüm’ gibi son derece ciddi bir konu olunca hızlı olmaktan ziyade doğru haber vermek daha büyük önem taşıyor. Bu tarz yapılan hızlı haber kurbanı son isim Demet Akalın oldu. Hakkında öldü haberleri yapılan Demet Akalın, kızıyla birlikte paylaştığı bir fotoğrafın altına yazdığı sert ifadelerle haberi ve yapanları kınamış. İşte Akalın’ın o paylaşımı: “Embesil birkaç birilerinin fanı beni kazada öldü yazmışlar… Benimkiler de panik! Oğlum siz manyak mısınız! Solistiniz gibi işiniz gücünüz yok anladık da az zeka lan!”