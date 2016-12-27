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Demet Akalın kış saati uygulamasına geçilmemesine tepki gösterdi!

Demet Akalın, sosyal medya hesabından kış saatine geçilmemesine tepki gösterdi.
12:4127 Aralık 2016
Magazin
Demet Akalın kış saati uygulamasına geçilmemesine tepki gösterdi!
Demet Akalın, sosyal medya hesabından kış saatine geçilmemesine tepki gösterdi.

Demet Akalın Türkiye’de kış saati uygulamasına geçilmemesine tepki gösterdi. Sosyal medyada şikayetçi olan takipçilerinin yorumlarını paylaşan ünlü şarkıcı, ‘Türkiye kış saatine geçsin’ isimli kampanyayı da paylaştı.

demeticdemet

“Anneler perişan, çocuklar perişan! Ne bekliyorsunuz anlamadım! Her şeyimiz tam, saatimiz yarım kalsın! Okuldan nefret ettirmeyin çocuklara ya. Zaten büyüyünce nasılsa açıkta kalacaklar, binlerce öğretmen gibi! Şimdi sözüme geliyorsunuz dimi? bütün çocukluğum okulda geçmiş biri olarak niye çocukluğunu çalayım evladımın niye” yazan Demet Akalın, yetkililere tepki gösterdi.

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