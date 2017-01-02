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Demet Akalın, terör saldırısı hakkında ilginç bir soru yöneltti

Demet Akalın, bir gece kulübünde gerçekleşen terör saldırısı sonrasında kafasına takılan soruları paylaştı.
10:072 Ocak 2017
Magazin
Demet Akalın, terör saldırısı hakkında ilginç bir soru yöneltti
Demet Akalın, bir gece kulübünde gerçekleşen terör saldırısı sonrasında kafasına takılan soruları paylaştı.

Reina’da gerçekleştirilen terör saldırısı sonrası hayatını kaybeden 39 kişinin ardından Türkiye, yılın ilk saatlerinde yine terörün karanlık yüzüyle karşı karşıya kaldı. Ünlü isimler yaşananlara çok sert tepki verirken Demet Akalın, saldırıyı gerçekleştiren kişinin kaçmasına tepki gösterdi. Akalın’ın saldırıyla ilgili yaptığı paylaşım şöyle: “İnsanın aklı fikri almıyor! Uyuyamıyorsun! Neden? Neden birisi çıkıp da arkadan onu indiremedi? Neden ve nasıl kaçtı? Delirmemek için birbirimize sarılalım… Sarılalım bu seferde sarılalım.

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Son güncelleme: 11:0802.01.2017
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