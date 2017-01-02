Demet Akalın, terör saldırısı hakkında ilginç bir soru yöneltti

Reina’da gerçekleştirilen terör saldırısı sonrası hayatını kaybeden 39 kişinin ardından Türkiye, yılın ilk saatlerinde yine terörün karanlık yüzüyle karşı karşıya kaldı. Ünlü isimler yaşananlara çok sert tepki verirken Demet Akalın, saldırıyı gerçekleştiren kişinin kaçmasına tepki gösterdi. Akalın’ın saldırıyla ilgili yaptığı paylaşım şöyle: “İnsanın aklı fikri almıyor! Uyuyamıyorsun! Neden? Neden birisi çıkıp da arkadan onu indiremedi? Neden ve nasıl kaçtı? Delirmemek için birbirimize sarılalım… Sarılalım bu seferde sarılalım.