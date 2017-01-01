Demet Akalın ve Murat Dalkılıç küslüğü 2016’da bıraktı

Demet Akalın, Murat Dalkılıç ile yaşadığı polemiği 2016'da bıraktı.

Demet Akalın ile Murat Dalkılıç, 31 Aralık'ta önce Azerbaycan'daki Bakü Olimpiyat Stadı'nda, sonra İstanbul'da sahneye çıktı. Akalın ile Dalkılıç, İstanbul'daki konserlerine yetişebilmek için birlikte özel uçak kiralamaya karar verdi. Ancak ne olduysa bundan sonra oldu. Dalkılıç, eşi Merve Boluğur ve yakınlarını da Bakü'ye götürmek istediğini söyleyince kriz çıktı. Demet Akalın birlikte uçmaktan vazgeçti, ayrı bir uçak kiraladı. Murat Dalkılıç'a da İstanbul'daki konseri organize eden şirket özel uçak tahsis etti. İki ünlünün arasındaki kavga daha sonra afiş yüzünden alevlendi. Demet Akalın, Twitter’a “Şımarıklık para etmez! Kıdem diye bir şey var! Elbette ki ilanda arkamda kalacaksın, yok daha neler. Ne oldu oğlum sana, kendine gel!” diye yazdı.

POLEMİK YENİ YILA TAŞMADI

Kısa sürede ciddi bir noktaya taşınan polemik, 2016’da kaldı. Demet Akalın ve Murat Dalkılıç, eşlerinin de olduğu bir karede mutluluk pozu verirken çekilmiş bir kareyi hesaplarından paylaştı. Akalın bu kareyi, “Yeni yıla küs girmedik” notunu düştü.