Demet Akbağ, doğum günü dolayısıyla yaptığı paylaşımda dikkat çeken ifadeler kullandı

Demet Akbağ, kocası Zafer Çika ve oğlu Ali ile yeni yaşını kutladı.

Ekranların ve tiyatro sahnelerinin başarılı ismi Demet Akbağ, geride bıraktığımız gün 23 Aralık’ta 58 yaşına girdi. Akbağ, bu mutlu günde kendisini yalnız bırakmayan dostlarıyla birlikte bir de pasta kesti. Sosyal medya hesabından dostlarıyla birlikte çekilmiş doğum günü fotoğraflarını paylaşan Akbağ, bu mutlu karelerin altına bir de not düştü. İşte Demet Akbağ’ın biraz sitemkâr doğum günü notu: “Arayan, hatırlamış olsa arayacak olan, imkan bulup uğrayan, ‘bitmeyen işler yüzünden ‘ vakit bulamayan, incir çekirdeğine sığdıramadığı sebepleri önemseyen ama gönlünden bir türlü tam manasıyla atamayan, yani hayatıma dokunmuş herkese bin teşekkür. İyilik , sağlık, mutluluk hepinize”



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