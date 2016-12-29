Deniz Akkaya sert söylemleriyle şoke ediyor!

Her sabah izleyenlerle buluşan Deniz Akkaya, hem programdan, hem de sosyal medya hesabından ünlü isimlere sert eleştiriler yapıyor. Her geçen gün yeni bir iddia ortaya atan Akkaya'nın 'belden aşağı vuran' paylaşımları takipçilerini de kızdırdı.

Her sabah izleyenlerle buluşan Deniz Akkaya, hem programdan, hem de sosyal medya hesabından ünlü isimlere sert eleştiriler yapıyor. Her geçen gün yeni bir iddia ortaya atan Akkaya'nın 'belden aşağı vuran' paylaşımları takipçilerini de kızdırdı.

‘Duymayan Kalmasın’ programından ayrılacağı iddia edilen Deniz Akkaya, hem canlı yayında, hem de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sert göndermelerde bulunuyor. İsim vermeden yaptığı açıklamalara her geçen gün yenisini ekleyen Akkaya, son olarak Tuğba Özerk’e söyledikleriyle şoke etkisi yarattı.

Dün akşam sosyal medya hesabından isim vermeden bir gönderme yapan Akkaya’nın, sözlerinin Gardrop Savaşları’nın sunucusu Ayşe Brav’a ve Aydan Burhan’a olduğu iddia ediliyor.

İşte bugünkü yazdığı o mesaj:

İşte hem kadın, hem de 2016 versiyon bir YANCI kendini ortaya atmış sosyal medyada bugün; peki kendini durduk yere ortaya atmış, bugün kayığına binmiş gibi gözüktüğü 3 çocuklu ünlünün zamanında en özel ayrıntıları ile dedikodusunu yapan kendi değil miydi? Senelerce bir şekilde tuttuğu köşe sayesinde oradan yaptığı dalkavuk yazıları ile samimiyetsiz bir sözde arkadaşlık kurup, bu 3 çocuklunun ve nicelerinin tüm özel hayatlarını kapalı kapılar ardında anlatmadı mı? Sözde eş cinsel sever gözüküp terkos pasajından aldığı t-shirtler ile moda dünyasına yan kapıdan girip tüm eş cinsel tasarımcıların özel hayatlarını dedikodu malzemesi etmedi mi? 60 yaşına merdiven dayayıp ünlü olmak için kıvranan olamayınca ünlü bir TV şovmeninin uzuv boyunu herkese anlatarak -ünlü olamazsam ben de onlarla yatarım- der gibi kendine oradan değer biçen bir TV figürü, pardon TV soytarısının yazdığını kaale almam, ANCAK o yazıya beğeni yapan ortak tanıdıklar size sesleniyorum; her dem bu kadına akıl hastası, riyakâr deyip, beğeni yapmanız sizin karakterinizi ortaya koyar. Lütfen bu yazımı okuduğunuzda beni hemen takipten çıkarın. Siz benim hayatımda olmayın.

Not; Moda sektöründe hiçbir vasfı olmayan kara cahil bir kadın evladı yaşındaki kızlara çemkirip, o gencecik kızların gelecek hayalleri ile oynamayı meslek sanan yaşı geçkin estetik mağduru TV FİGÜRÜ, sen TV de görünür olmak adına bu kızların ruhuna tecavüz ederken hiç utanmıyorsan otur sıfır!

TAKİPÇİLERİ DE İSYAN ETTİ

Akkaya’nın her geçen gün yenisini eklediği açıklamalarına takipçileri de tepki gösterdi.

İLGİLİ HABER Tuğba Özerk, annesine 'Kızınızın sevgilisiyle birlikte oldunuz mu?' sorusunu soran Deniz Akkaya'ya dava açacak

2. Tuğba Özerk’in annesine ahlak dışı soru!

Eşiyle yaşadığı şiddet olaylarıyla gündeme gelen Tuğba Özerk’in annesini canlı yayına bağlayan Akkaya, Özerk’in annesine, “Kızınızın eski sevgilisiyle birlikte oldunuz mu?” diye sorarak büyük tepki çekmişti.

İLGİLİ HABER Deniz Akkaya'dan Helin Avşar'a veryansın!

3. Helin Avşar da nasibini aldı

Sunduğu programda Akkaya’nın bir dönem pembe olan saçlarını ti’ye alan Helin Avşar’a cevabı da sosyal medyadan verdi:

“Şimdi gelelim bu örneğe; vermişler bir koltuk debelenip duruyor orada; eksik bilgi, eksik Türkçe, eksik etek(bu tabirden nefret etmeme rağmen yerine cuk diye oturdu.) Yapımcısı iyi arkadaşımdır; Sinan'cığım hangi akla hizmet bu arkadaşı oraya oturttunuz; hangi mesleğin erbabı, hayatın hangi alanında fikir sahibi, hangi yaşanmışlık; hangi başarıları var? Hangi meslek için ter dökmüş, hangi konuda elini masaya vurabilir? Hayatta hangi acılardan geçmiş; empati kurmak için o bilgiye dönebilir zihninde?

Saçım başım benim için hiç mühim değil,olsa zaten böyle radikal kararlar almam.bu suursuz ozguven nereden geliyor onu anlamak mümkün değil elbet…”

İLGİLİ HABER Deniz Akkaya'dan Funda Özkalyoncu'ya sert eleştiri

4. Funda Özkalyoncu’nun gafını fırsat bildi!

Funda Özkalyoncu'nun Sabahattin Ali'nin eseri ‘Kürk Mantolu Madonna' ile ilgili gafı sonrası Akkaya, bir dönem birlikte program yaptığı Özkalyoncu’yu sert bir dille eleştirdi.

5. Deniz Berdan’a ve eşine şaşırtıcı imâlar

Deniz Akkaya, Berdan’ın eşi ile deniz kıyısında çekilen fotoğrafını “Etrafa ahlak dersi vermeye kalkan bu hanımefendi ve kocası en işlek plajlarda yağlı güreşe hazırlanırken! Karısını teşhir eden adama ne denir bu ülkede? Hanımefendi bu konudan haberdardır herhalde. Bu ülke çok gördü böyle kocaları, böyle karıları!”

6. Ayşe Özyılmazel de hedefinde…

Kendisi hakkında yazı yazan Ayşe Özyılmazel’e sert çıktı. Akkaya, “O hanımefendinin hayatımıza girme sebebini biliyorsunuz. Son derece kıdemli, ak sakallı, patronu mu demem gerekiyor? Medya konusunda deneyimli yaşı dedemiz yaşında biri vardı. O da benim konuma dahil oldu. Sosyal medya sağ olsun. Bana abuk subuk, içi boş şeylerle saldıranlara cevap vereceğim. Önce herkes kapısının önünü süpürecek ondan sonra yazı yazacak.

İLGİLİ HABER Lerzan Mutlu'dan Seren Serengil ve Deniz Akkaya'ya sert sözler

7. Lerzan Mutlu ile mahkemelik olan Akkaya, Mutlu için sosyal medya hesabından; “Havlama sesi artınca, taşı doğru yere attığını anlıyor insan” yazmıştı.