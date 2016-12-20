Deniz Çakır, set arkadaşı Ece Hakim’in başarısını kutladı

Deniz Çakır, 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinde birlikte oynadığı ekip arkadaşı Ece Hakim'in Harvard'ı burslu kazanması üzerine sette bir kutlama düzenledi.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz adlı dizide Zeyno karakterinde izlediğimiz genç oyuncu Ece Hakim, setteki zor çalışma şartlarına rağmen hedeflerinden vazgeçmeyerek mutlu sona ulaştı ve eğitim hayatını sürdürmek istediği Harvard Üniversitesi’nden burs kazandı. Hakim’in bu başarısı üzerine sette bir kutlama düzenleyen Deniz Çakır da bu mutlu anı sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ve kaleme aldığı notla ölümsüzleştirdi. İşte Deniz Çakır’ın o paylaşımı: “Kıymetlimiz, bir tanemiz… Ece’miz Harvard’ı kazandı. Hem de yüzde yüz bursla, hem de gece gündüz sette çalışıp, kıyıda köşede hep ders çalışarak ve iki taraftan da hiç taviz vermeden… O kadar duygulandım ki ve şu zor günlerde içim umutla doldu. Sen çok güzel işler yapacaksın Ece… Aydınlığını, ışığını, enerjini hepimize bulaştır… Gurur duyuyorum seninle güzel kuzum…”

ECE HAKİM KİMDİR?

Ece Hakim 1998 tarihinde İstanbul’da doğdu. Bu mesleğe yeteneği olduğunu fark eden ailesi tarafından oyuncu olması için yönlendirilen Hakim, bu sayede günümüzdeki popüleritesini yakaladı. İlk olarak ‘Anlat İstanbul’ adlı projede rol aldıktan sonra daha birçok projede rol almaya devam etti. Umutsuz Ev Kadınları dizisindeki Gamze rolüyle kendisini sevdiren Ece Hakim şimdilerde Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde boy gösteriyor.

HARVARD ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA

ABD’de 4 binden fazla üniversite bulunsa da bunlardan sadece birkaç tanesi dünya çapında tanınmış eğitimler veriyor. Ve hiçbir üniversite ülke dışından gelecek öğrencilere yüzde 10’dan fazla kontenjan ayırmıyor. İşte Ece Hakim’in burs almak için aştığı başlıklar…

* İngilizce bilmeden bu yola çıkmak hayaldir. Akademik İngilizce şart.

* Akademik yönü güçlü olmalı. Okul notları, olimpiyat katılımları, projeler önemli…

* Sosyal yönü güçlü olmalı. Aktiviteleri, doğru seçmek ve seçtiği alanda güçlü olmak önemli.

* Kişilik, karakter: Bu tür üniversiteler ‘bu öğrenci benim okuluma ne katacak?’ diye bakıyor. Bu aşamada referans mektupları, mülakat ve essay’ler önemli…

* Spor başarıları da kabul sürecini etkiliyor ama tek başına kabul ve burs sebebi olabilmesi için milli takım düzeyinde başarılı olmak gerekiyor.