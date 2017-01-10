Derya Şensoy, ayrılık kararı alan Sarp Levendoğlu ve Birce Akalay hakkında açıklamada bulundu

Sarp ve Birce evliliğinin bitme nedeni olarak gösterilen Derya Şensoy konuştu.

Geride bıraktığmız günlerde ayrılık kararı alan Sarp Levendoğlu ve Birce Akalay çiftinin bu kararının arkasında Derya Şensoy’un adı olduğu iddia edilmişti. Uzun bir süredir sessizliğini koruyan Derya Şensoy sonunda bir açıklamada bulundu. İşte Şensoy’un beklenen açıklaması: “Birkaç gündür yapacağım herhangi bir yorumun sevdiklerime zarar vermesinden çekindiğim için susuyorum. Fakat bu sabahki ‘takvim operasyonu’ iftirası bardağı taşıran son damla oldu. Sevgi ve saygı çerçevesinde biten her şeyiyle güzel hatırlayacağım ilişkimin ardından konuyla ilişkisi olmayan kişilerin yalan haberlerle yıpratılıp, üzülmesine izin veremem. Beni ve sevdiklerimi yıpratmak için uydurulan bu hikayeyle ilgili gerekenin yapılacağını bildirmek isterim”

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