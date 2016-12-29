Di Caprio’nun ex aşkı Türkiye’de!

Dünyaca ünlü model Nicole Meyer, bir Türk firmasının katalog çekimi için ülkemize geldi. Meyer, Hollywood yıldızı Leonardo Di Caprio ile yaşadığı aşkla tanınmıştı.

Dünyaca ünlü model Nicole Meyer, bir Türk firmasının katalog çekimi için ülkemize geldi. Meyer, Hollywood yıldızı Leonardo Di Caprio ile yaşadığı aşkla tanınmıştı.

Bir dönem ünlü aktör Leonardo Di Caprio ile yaşadığı aşkla adından söz ettiren dünyaca ünlü top model Nicole Meyer, Türk firmaların gözdesi oldu.

GÜNEY AFRİKALI GÜZEL

1.78 boyunda. 86-63-91 vücut ölçülerine sahip Güney Afrika doğumlu olan 25 yaşındaki model, önceki gün abiye firması Serabella'ın katalog çekimi için objektif karşısına geçti.

Sait Halim Paşa Yalısı'nda gerçekleşen çekimlerde Mayer'in fotoğraflarını fotoğrafçı Zeynel Abidin çekti.

Yaklaşık 10 saat süren katalog çekimde Nicole Meyer, 30 farklı kıyafet giydi.