Didem Soydan katıldığı film gösteriminde hayatına dair açıklamalar yaptı

Star Wars serisinin yeni filmi "Rogue One" filminin özel gösterimi önceki akşam Kanyon'da gerçekleşti.

Model Didem Soydan ve stil danışmanı Umut Eker’in ev sahipliğinde gerçekleşen geceye Ekin Türkmen, Sinem Yıldırım, Zeynep Mansur ve Uğur Karabulut gibi isimler katıldı.

Gecenin ev sahiplerinden Didem Soydan derin göğüs dekolteli bluzuyla bakışları üzerinde topladı. Beyaz tercihiyle dikkat çeken Soydan, muhabirlerin “Oyunculuk yapmayı düşünüyor musunuz?” sorusuna “Daha önce öyle bir hadsizliğim oldu. Ama oyunculuk benim işim değil. Ben modelim ve sınırlarımı biliyorum. Oyunculuk yaparak saygısızlık yapmak istemiyorum” yanıtını verdi.

Şarkıcı Can Bonomo ile birlikteliği geçtiğimiz aylarda sürpriz şekilde sona eren Didem Soydan, özel hayatıyla ilgili yöneltilen sorulara ise net cevap verdi: “Hayatımda hiç kimse yok”