Ünlü isimler güzel ve şık görünmek için üşümekten çekinmiyor.

Didem Soydan soğuk havaya rağmen tercih ettiği kıyafetle dikkat çekti

Ünlü isimler güzel ve şık görünmek için üşümekten çekinmiyor.

Bunu en son ünlü manken Didem Soydan ispatladı. Güzel manken önceki gün arkadaşlarına bir davet verdi. Yaklaşık 300 kişinin katıldığı etkinlik Karaköy’de bulunan bir mekânda yapıldı.

ÜŞÜDÜ AMA BELLİ ETMEDİ

Gecenin sonunda mekândan çıkan Soydan, “Çok mutlu ve keyifliyim. Sadece arkadaşlarımın katıldığı özel bir geceydi. Amacımız yeni yılı güzel bir şekilde karşılamaktı ve öyle de oldu” dedi. Bu sırada İstanbul’un 0 dereceyi gören soğuğunda incecik dekolte elbisesiyle röportaj veren Soydan hayli üşüse de belli etmemeye çalıştı.

YENİ AŞKI İLE AYNI TAKSİDE

Öte yandan Can Bonomo’dan ayrıldıktan sonra adı Barcelona’da top koşturan Arda Turan ile aşk dedikodularına karışan Soydan’ın yeni bir ilişkiye başladığı ancak birlikteliğini gözlerden uzak yaşamaya çalıştığı iddia edildi. Soydan, yeni sevgilisi olduğu iddia edilen kişiyle aynı takside görüntülendi.

Didem Soydan’ın sevgilisi olduğu tahmin edilen kişi, taksinin ön koltuğunda oturdu