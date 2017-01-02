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Didem Soydan, takipçilerine Reina saldırısı hakkında çağrıda bulundu

Yeni yılın ilk saatlerinde meydana gelen Reina'daki terör saldırısı sonrasında çok sert bir metin kaleme alan Didem Soydan, bu defa sosyal medya hesabından bir çağrıda bulundu. Soydan, katliamı öven şahısların hesaplarının Türkiye Barolar Birliği'ne ulaştırılmasını istedi
10:472 Ocak 2017
Magazin
Didem Soydan, takipçilerine Reina saldırısı hakkında çağrıda bulundu
Yeni yılın ilk saatlerinde meydana gelen Reina'daki terör saldırısı sonrasında çok sert bir metin kaleme alan Didem Soydan, bu defa sosyal medya hesabından bir çağrıda bulundu. Soydan, katliamı öven şahısların hesaplarının Türkiye Barolar Birliği'ne ulaştırılmasını istedi

Başbakan’ın da “Bilinmelidir ki terörü öven söylemler suçtur ve cezai sonuçları olacaktır” söylemi üzerine ünlü manken Didem Soydan, hesabından takipçilerine bir çağrı yaptı. Terörü öven ve nefret dilini kullanan kişilerin paylaşımlarının Türkiye Barolar Birliği’ne ulaştırılmasını isteyen Soydan şu ifadeleri kullandı: “Reina katliamını öven tüm hesapların ve mesajların ekran görüntülerini Türkiye Barolar Birliği’ne gönderebilirsiniz. Yargıya taşıyorlar. TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, Ortaköy katliamını öven mesajlar için suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.”

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Son güncelleme: 15:4302.01.2017
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