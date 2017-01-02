Didem Soydan, takipçilerine Reina saldırısı hakkında çağrıda bulundu

Başbakan’ın da “Bilinmelidir ki terörü öven söylemler suçtur ve cezai sonuçları olacaktır” söylemi üzerine ünlü manken Didem Soydan, hesabından takipçilerine bir çağrı yaptı. Terörü öven ve nefret dilini kullanan kişilerin paylaşımlarının Türkiye Barolar Birliği’ne ulaştırılmasını isteyen Soydan şu ifadeleri kullandı: “Reina katliamını öven tüm hesapların ve mesajların ekran görüntülerini Türkiye Barolar Birliği’ne gönderebilirsiniz. Yargıya taşıyorlar. TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, Ortaköy katliamını öven mesajlar için suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.”