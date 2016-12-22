Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

‘Dikkaaattt!.. Leydi salona giriş yapıyor’

Murat Boz, İrem Sak ve Yasemin Allen’in başrolleri paylaştığı Dönerse Senindir filminin galası Zorlu PSM’de yapıldı.
Mustafa DERYAHAN
21:2022 Aralık 2016
Magazin
‘Dikkaaattt!.. Leydi salona giriş yapıyor’
Murat Boz, İrem Sak ve Yasemin Allen’in başrolleri paylaştığı Dönerse Senindir filminin galası Zorlu PSM’de yapıldı.

Ünlü isimlerin akın ettiği galaya filmin başrol oyuncusu Murat Boz’dan önce sevgilisi Aslı Enver geldi.

FOTO: SOZCU

FOTO: SOZCU

Enver giriş yaparken mekândaki görevlilerin, “Dikkat! Lady giriş yaptı” anonsları şaşkınlık yarattı

FOTO: SOZCU

FOTO: SOZCU

HATİCE ASLAN AFİŞİ ÖPTÜ

Oyuncu Hatice Aslan da galaya katılan isimler arasındaydı. Fotoğraf çektirmek için afişin önüne geçen Hatice Aslan afişteki İrem Sak’ı öptü. Aslan, “İrem'im için geldim. Yerim ben onu yerim. Çok başarılı” dedi. Aslan'ın afişi öpmesi ise objektiflere böyle yansıdı.

FOTO: SOZCU

FOTO: SOZCU

BURAK ÖZÇİVİT YALNIZ GELDİ

‘Kardeşim Benim' filminde Murat Boz ile birlikte rol alan ve büyük başarı yakalayan Burak Özçivit geceye sevgilisi Fahriye Evcen olmadan katıldı. Sevgilisinin sette olduğunu söyleyen şakışıklı oyuncu, “Bu filminde çok başarılı olacağına inanıyorum. Murat'ı ve ekibi tebrik ediyorum” dedi.

FOTO: SOZCU

FOTO: SOZCU

OYUNCULAR ÇOK ŞIKTI

‘Dönerse Senindir'in galasında filmin başrol oyuncuları Murat  Boz, İrem Sak, Yasemin Allen'in yanı sıra Uraz Kaygılaroğlu, Burak Sevinç ve küçük oyuncu Taha Sönmezışık gazetecilerin karşısına çıktı.

FOTO: SOZCU

FOTO: SOZCU

Geceye beyaz derin yırtmaçlı dekolte bir elbise katılan Yasemin Allen bütün bakışları üzerinde topladı. Yüzünün sağ tarafına taşlarla çiçek yaptıran Yasemin Allen, filmdeki başarılı performansıyla da göz doldurdu.

FOTO: SOZCU

FOTO: SOZCU

HERKES ORADAYDI

Galaya Beşiktaş Spor Kulübü Başkanı Fikret Orman, Demet Akbağ, Aslı Enver, Burak Özçivit,  Murat Dalkılıç, Mustafa Ceceli, Soner Sarıkabadayı, Sarp Apak, İlker Kızmaz, Gupse Özay, Eser Yenenler ve Dila Tarkan, İbrahim Büyükak, Oğuzhan Koç, Suna Yıldızoğlu, Sadi Celil Cengiz, Hakan Özoğuz (Athena), Kemal Uçar, Hatice Aslan, Sedef İybar, Müjde Uzman, Yavuz Seçkin ve kızı Zeynep Seçkin, Erdem Kınay ve Sinem Kınay, Tuğba Coşkun, Tümer Metin ve küçük oyuncu Berat Efe Parlar da vardı. Yapımcılığını TAFF'ın üstlendiği filmin yönetmeni Erol Özlevi, senaryo ise Gizem Elçi ve Oğulcan Türe imzalı olan macera dolu aşk filmi ‘Dönerse Senindir' Cuma günü vizyona giriyor.

FOTO: SOZCU

FOTO: SOZCU

FOTO: SOZCU

FOTO: SOZCU

foto sozcu

foto sozcu

Son güncelleme: 22:5222.12.2016
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet
Yorumlar