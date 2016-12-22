‘Dikkaaattt!.. Leydi salona giriş yapıyor’

Murat Boz, İrem Sak ve Yasemin Allen’in başrolleri paylaştığı Dönerse Senindir filminin galası Zorlu PSM’de yapıldı.

Ünlü isimlerin akın ettiği galaya filmin başrol oyuncusu Murat Boz’dan önce sevgilisi Aslı Enver geldi.

Enver giriş yaparken mekândaki görevlilerin, “Dikkat! Lady giriş yaptı” anonsları şaşkınlık yarattı

HATİCE ASLAN AFİŞİ ÖPTÜ

Oyuncu Hatice Aslan da galaya katılan isimler arasındaydı. Fotoğraf çektirmek için afişin önüne geçen Hatice Aslan afişteki İrem Sak’ı öptü. Aslan, “İrem'im için geldim. Yerim ben onu yerim. Çok başarılı” dedi. Aslan'ın afişi öpmesi ise objektiflere böyle yansıdı.

BURAK ÖZÇİVİT YALNIZ GELDİ

‘Kardeşim Benim' filminde Murat Boz ile birlikte rol alan ve büyük başarı yakalayan Burak Özçivit geceye sevgilisi Fahriye Evcen olmadan katıldı. Sevgilisinin sette olduğunu söyleyen şakışıklı oyuncu, “Bu filminde çok başarılı olacağına inanıyorum. Murat'ı ve ekibi tebrik ediyorum” dedi.

OYUNCULAR ÇOK ŞIKTI

‘Dönerse Senindir'in galasında filmin başrol oyuncuları Murat Boz, İrem Sak, Yasemin Allen'in yanı sıra Uraz Kaygılaroğlu, Burak Sevinç ve küçük oyuncu Taha Sönmezışık gazetecilerin karşısına çıktı.

Geceye beyaz derin yırtmaçlı dekolte bir elbise katılan Yasemin Allen bütün bakışları üzerinde topladı. Yüzünün sağ tarafına taşlarla çiçek yaptıran Yasemin Allen, filmdeki başarılı performansıyla da göz doldurdu.

HERKES ORADAYDI

Galaya Beşiktaş Spor Kulübü Başkanı Fikret Orman, Demet Akbağ, Aslı Enver, Burak Özçivit, Murat Dalkılıç, Mustafa Ceceli, Soner Sarıkabadayı, Sarp Apak, İlker Kızmaz, Gupse Özay, Eser Yenenler ve Dila Tarkan, İbrahim Büyükak, Oğuzhan Koç, Suna Yıldızoğlu, Sadi Celil Cengiz, Hakan Özoğuz (Athena), Kemal Uçar, Hatice Aslan, Sedef İybar, Müjde Uzman, Yavuz Seçkin ve kızı Zeynep Seçkin, Erdem Kınay ve Sinem Kınay, Tuğba Coşkun, Tümer Metin ve küçük oyuncu Berat Efe Parlar da vardı. Yapımcılığını TAFF'ın üstlendiği filmin yönetmeni Erol Özlevi, senaryo ise Gizem Elçi ve Oğulcan Türe imzalı olan macera dolu aşk filmi ‘Dönerse Senindir' Cuma günü vizyona giriyor.