Dilan Çiçek Deniz ABD’ye gidiyor

Dilan Çiçek Deniz, Türkiye ikinci güzeli seçilmesinin ardından başlayan oyunculuk kariyerinde hedef büyüttü. Önceki gün alışverişte görüntülenen güzel oyuncu, dizisi bittikten sonra ABD'ye gidecek ve oyunculuk eğitimleri alacak

YENİ YILA EVDE GİRECEK

Bodrum Masalı adlı dizinin genç oyuncularından Dilan Çiçek Deniz, önceki gün Akmerkez’deydi. Dizinin çekimleri için bir yıldır Bodrum'da kaldığını belirten güzel oyuncu, İstanbul'a gelince soluğu alışverişte aldı.Ayakkabı mağazalarını gezerek iki çift ayakkabı satın alan Deniz, ailesi için alışveriş yapmayı da ihmal etmedi.

Yeni yıla evde ailesiyle birlikte gireceğini belirten Deniz, geleceğe dair planlarını da Sözcü ile paylaştı.

2014 yılında Türkiye ikinci güzeli seçilen Dilan Çiçek Deniz, rol aldığı dizinin çekimlerinin bitmesinin ardından ABD’ye giderek Los Angeles veya New York'taki oyunculuk okullarından birine kayıt yaptıracağını söyledi. Güzel oyuncu hedefinin sinema filmlerinde rol almak olduğunu dile getirdi.