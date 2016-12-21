Diriliş Ertuğrul 70. yeni bölümde Ertuğrul Gazi “Gayrı yeni toprakları fethetme zamanıdır” diye haykırdı!

Diriliş Ertuğrul 70. bölümde fetihler başlıyor. Ertuğrul Gazi, suikastten kurtulduktan sonra sırayla Simon ve Ural'ın peşine düşer. İlk olarakta Kayı bayrağını Hanlı Pazar'a diker. Diriliş Ertuğrul yeni bölümde Ertuğrul Gazi, obasına artık fetih döneminin başladığını, yeni toprakları obasına katmanın zamanının geldiğini müjdeliyor. İşte Diriliş Ertuğrul 70. yeni bölüm fragmanları ve özeti...

Diriliş Ertuğrul 70. yeni bölümü heyecanla bekleniyor. Ertuğrul Gazi’nin Simon tarafından suikasta uğraması ve zehirlenmesi sonrasında hayatını kaybettiğini sanan oba büyük üzüntü içindedir. Fakat Ertuğrul Gazi, oynanan bu oyundan sağ çıkıp hainlerin peşine düşer ve ilk olarak Hanlı Pazar’a obanın sancağını diker. Sıra Simon’a ve Ural Bey’e hesap sorma zamanıdır. Zaman yeni topraklarını fethedilme zamanıdır. Diriliş Ertuğrul 70. yeni bölümü bu akşam TRT 1 ekranlarında saat 20.00’da ekrana gelecek. İşte yeni bölüm fragmanları ve bölüm özeti…

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 70. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ertuğrul Gazi fetihe Hanlı Pazar ile başlıyor!

Simon, Turgut'un sadakatini kullanarak Ertuğrul'u zehirlemiş, ancak Ertuğrul bu suikasttan kurtulmayı başarmıştı. Bu suikast girişimini kendi lehine kullanarak Hanlı Pazar'ı basmaya karar veren Ertuğrul Bey, bu baskında başarılı olup Hanlı Pazar'ı fethedebilecek mi? Kayıların baskın yapacağından haberdar olan Simon, Ertuğrul'a rağmen Turgut'tan ve tüm Kayılardan Maria'nın intikamını alabilecek mi?

Hayme Ana’nın gözyaşları

Ertuğrul Bey'in sırrını saklamak zorunda olan Halime, Hayme Ana'nın Ertuğrul için döktüğü gözyaşları karşısında zor anlar yaşamaktadır. Hayme Ana'nın gözyaşları ve Ertuğrul'un planı arasında sıkışıp kalan Halime, Ertuğrul Bey'in sırrını koruyabilecek mi? Bunun yanında öldü zannedilen Ertuğrul Bey'i yeniden karşısında gören Kayıların tepkisi ne olacak?

Ural kaçabilecek mi?

Ertuğrul Bey içi yaş döken tek oba Kayı Obası değildir. Çavdar Obası da Ertuğrul'un beklenmedik ölümünün yasını tutmaktadır. Ancak Kayıların bu zor durumundan dahi faydalanmayı amaçlayan Ural hangi stratejinin peşindedir? Tam da Aslıhan'ı Ertuğrul'la evlendirmeyi amaçlayan Candar Bey, gelişen hadiselerden sonra hangi karara varacak? Bütün bunlar yaşanırken Toktamış ve Ertuğrul'un zehirlenmelerindeki benzerliğin peşini bırakmayan Aliyar, ağabeyi Ural'ın izine ulaşabilecek mi?