Diriliş Ertuğrul 72. yeni bölüm fragmanı neden yayınlanmadı? (71. son bölüm izle)

Diriliş Ertuğrul 72. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dün akşam izleyicileri TRT 1 ekranı başına kilitleyen Diriliş Ertuğrul dizisi son bölümünden sonra yeni bölüm fragmanı merakla bekleniyor. Son bölümde Ertuğrul Bey, Emir Sadettin ile restleşti, Candar Bey'in Aslıhan teklifini reddetti. Bu yüzden Ural'ın hainlikleri dışında Emir Sadettin'i ve Candar Bey'i de karşısına almış oldu. Peki yeni bölümde neler olacak? Diriliş Ertuğrul 72. yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? Cevaplar haberimizde.

Diriliş Ertuğrul 72. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dün akşam izleyicileri TRT 1 ekranı başına kilitleyen Diriliş Ertuğrul dizisi son bölümünden sonra yeni bölüm fragmanı merakla bekleniyor. Son bölümde Ertuğrul Bey, Emir Sadettin ile restleşti, Candar Bey'in Aslıhan teklifini reddetti. Bu yüzden Ural'ın hainlikleri dışında Emir Sadettin'i ve Candar Bey'i de karşısına almış oldu. Peki yeni bölümde neler olacak? Diriliş Ertuğrul 72. yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? Cevaplar haberimizde.

Diriliş Ertuğrul’un dün akşam yayınlanan son bölümünden sonra 72. yeni bölüm fragmanı merakla bekleniyor. Fakat bu sefer son bölümden hemen sonra yayınlanan yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı. Diriliş Ertuğrul hayranları, 72. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanmasını beklemeye başladılar. Diriliş Ertuğrul 72. yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? Diriliş Ertuğrul 72. yeni bölüm fragmanını aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz.

Diriliş Ertuğrul 72. Yeni Bölüm Fragmanı İzle

Engin Altan Düzyatan’ın başrolünda oynadığı reyting ve ödül rekortmeni Diriliş Ertuğrul son bölümde Ertuğrul Bey Emir Sadettin ile karşı karşıya geldi. Emir Sadettin, Sultan’dan Hanlı Pazar’ın Haçlılardan alınması şerefine getirdiği tebriknameyi Ertuğrul Bey’e vermek için gelmiştir. Fakat Ertuğrul Bey’in Sultan’dan habersiz obaları toplamasına ve Candar Bey’e haber vermemesine sinirlenmiştir. Bunun üzerine Toy toplantısına ani baskın yapan Emir Sadettin, Ertuğrul Bey’i devlet içinde devlet kurmakla suçlar. Ertuğrul Bey ise Toy toplantısında Ural’ın sinsi gülüşlerine rağmen dik durarak Emir Sadettin’e meydan okur. Fakat oba beyleri, Emir Sadettin’in sözleri sonrasında toplantıyı terkederler. Diriliş Ertuğrul 71. son bölümde Ertuğrul Bey nasıl bir hamle yaptı bu duruma karşı?

Diriliş Ertuğrul son bölümü kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler aşağıdaki bağlantıya tıklayarak seyredebilirler…

Diriliş Ertuğrul 71. Son Bölüm İzle (28 Aralık Çarşamba)

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 71. BÖLÜM ÖZETİ

Civardaki tehlikelere karşı güçlerini birleştirmeleri gerektiği düşüncesiyle Candar Bey, Ertuğrul Beye kızıyla evlenmesi teklifinde bulunmuştur. Beklemediği bir teklifle karşılaşan Ertuğrul Bey, şimdi Candar Bey'le Halime arasındadır. Bir tarafta obasının geleceği bir tarafta canından çok sevdiği Halime arasında sıkışıp kalan Ertuğrul Bey nasıl bir karar verecektir?

Ertuğrul Bey pazarın hâkimiyetini ele geçirdikten sonra siyasi ve ticari bağları güçlendirmek için bir toy düzenlemeye karar verir. Toy meclisine gelen davetsiz misafir Sadettin Köpek yeni sorunların temelini atacaktır. Siyasi bir gerilimin ortasında kalan Ertuğrul Bey beklemediği bu hamleyle zor duruma düşmüştür. Bu zor durumdan nasıl yol izleyerek kurtulacaktır?

Ural sinsi planlarına ara vermeden devam etmektedir. Batuhan’ın getireceği haberle şoke olan Ural, Ertuğrul Bey'i zor durumda bırakacak yeni tuzağını kurmuştur. Ona göre bu tuzak, ona hem altın hem de pazarın anahtarını getirecektir. Peki Ural’ın bu hamlesi başarıya ulaşabilecek midir?