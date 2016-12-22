Diriliş Ertuğrul 71. yeni bölüm fragmanı izle: Ertuğrul Gazi – Sadettin Köpek restleşmesi!

Diriliş Ertuğrul 70. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Çarşamba akşamlarının en çok izlenen dizisi olan Diriliş Ertuğrul son bölümde Ertuğrul Gazi yeni yerlerin fetih planlarını yaparken birçok kişiye de engelllemek için planlar yapmaktadır. Emir Sadettin Köpek, Ertuğrul Gazi'ye devlet içinde devlet kurmak suçlayıp bu durumu Selçuklu Sultanı'na bildiriyor. Diriliş Ertuğrul'da Halime Sultan ile Aslıhan arasında Ertuğrul Gazi kavgası yaşanıyor. İşte Diriliş Ertuğrul 71. yeni bölüm fragmanı ve Diriliş Ertuğrul 70. son bölüm tamamı...

Diriliş Ertuğrul 70. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Çarşamba akşamlarının en çok izlenen dizisi olan Diriliş Ertuğrul son bölümde Ertuğrul Gazi yeni yerlerin fetih planlarını yaparken birçok kişiye de engelllemek için planlar yapmaktadır. Emir Sadettin Köpek, Ertuğrul Gazi'ye devlet içinde devlet kurmak suçlayıp bu durumu Selçuklu Sultanı'na bildiriyor. Diriliş Ertuğrul'da Halime Sultan ile Aslıhan arasında Ertuğrul Gazi kavgası yaşanıyor. İşte Diriliş Ertuğrul 71. yeni bölüm fragmanı ve Diriliş Ertuğrul 70. son bölüm tamamı...

Diriliş Ertuğrul 72. bölüm fragmanı yayınlandı. Diriliş Ertuğrul’un dün akşam yayınlanan son bölümünde Simon’un ölümünden sonra Ertuğrul Gazi, tapınakçıların kalıntılarını temizlemeye ve yeni fetih planları yapmaya başlıyor. Fakat Ertuğrul ve obasının bu yükselişini engellemek isteyenler eksik olmayacaktır. Ural Bey, elinden herşeyin alınması hırsı karşısında planlar yaparken Emir Sadettin Köpek, Ertuğrul Gazi’yi “Devlet içinde devlet kurmakla” suçlamaktadır. Ertuğrul Gazi ise buna sert bir cevapla “Hak bildiğim yoldan asla dönmem” der. Fakat Sadettin Köpek bu durumu bir mektupla Selçuklu Sultanı’na haber verir.

Diriliş Ertuğrul 71. bölüm fragmanında Halime Sultan’ın Aslıhan’ın boğazına bıçak dayadığı ve “Herkes haddini bilecek” demesi gözlere çarpıyor. Merak uyandıran bu sahnede Aslıhan’ın Ertuğrul Gazi’ye olan aşkını itiraf etmesi veya bir şekilde Halime Sultan’ın kulağına gitmesi ve buna sinirlenmesinden kaynaklı olabilir. Diğer yandan Aliyar’ın şaşkın bakışları altında Candar Bey’in “Haddini bildirmenin vaktidir” diye kime söylüyor? Candar Bey, Aslıhan’ı almak istemediği için Ertuğrul Gazi’ye mi söyledi? İşte Diriliş Ertuğrul 71. yeni bölüm fragmanı…

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DİRİLİŞ ERTUĞRUL 70. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ertuğrul Gazi fetihe Hanlı Pazar ile başlıyor!

Simon, Turgut'un sadakatini kullanarak Ertuğrul'u zehirlemiş, ancak Ertuğrul bu suikasttan kurtulmayı başarmıştı. Bu suikast girişimini kendi lehine kullanarak Hanlı Pazar'ı basmaya karar veren Ertuğrul Bey, bu baskında başarılı olup Hanlı Pazar'ı fethedebilecek mi? Kayıların baskın yapacağından haberdar olan Simon, Ertuğrul'a rağmen Turgut'tan ve tüm Kayılardan Maria'nın intikamını alabilecek mi?

Hayme Ana’nın gözyaşları

Ertuğrul Bey'in sırrını saklamak zorunda olan Halime, Hayme Ana'nın Ertuğrul için döktüğü gözyaşları karşısında zor anlar yaşamaktadır. Hayme Ana'nın gözyaşları ve Ertuğrul'un planı arasında sıkışıp kalan Halime, Ertuğrul Bey'in sırrını koruyabilecek mi? Bunun yanında öldü zannedilen Ertuğrul Bey'i yeniden karşısında gören Kayıların tepkisi ne olacak?

Ural kaçabilecek mi?

Ertuğrul Bey içi yaş döken tek oba Kayı Obası değildir. Çavdar Obası da Ertuğrul'un beklenmedik ölümünün yasını tutmaktadır. Ancak Kayıların bu zor durumundan dahi faydalanmayı amaçlayan Ural hangi stratejinin peşindedir? Tam da Aslıhan'ı Ertuğrul'la evlendirmeyi amaçlayan Candar Bey, gelişen hadiselerden sonra hangi karara varacak? Bütün bunlar yaşanırken Toktamış ve Ertuğrul'un zehirlenmelerindeki benzerliğin peşini bırakmayan Aliyar, ağabeyi Ural'ın izine ulaşabilecek mi?