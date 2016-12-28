Diriliş Ertuğrul 71. yeni bölüm izle: Sadettin Köpek’ten Ertuğrul Bey’in toplantısına baskın!

Diriliş Ertuğrul 71. yeni bölüm yine nefesleri kesecek sahneler ile geliyor. Ertuğrul Bey, yeni bölümde Hanlı Pazar'a Kayı bayrağını taktıktan sonra Alplerle yeni fetih planları yapmaya başlıyor. Çevresindeki obalarla bir toplantı yapan Ertuğrul Gazi'ye davetsiz bir şekilde baskın yapan Sadettin Köpek hainlik suçlaması yapar. Sadettin Köpek boş durmaz ve bu durumu Selçuklu Sultanı'na bildirir. Ertuğrul Gazi bu hareket karşısında ne yapacaktır? Candar Bey'i Aslıhan'la evlilik teklifine ne cevap verecek? Ural kendini kurtarabilecek mi? İşte Diriliş Ertuğrul 71. yeni bölüm fragmanı, özeti ve online izleme linki...

Diriliş Ertuğrul 71. yeni bölüm yine nefesleri kesecek sahneler ile geliyor. Ertuğrul Bey, yeni bölümde Hanlı Pazar'a Kayı bayrağını taktıktan sonra Alplerle yeni fetih planları yapmaya başlıyor. Çevresindeki obalarla bir toplantı yapan Ertuğrul Gazi'ye davetsiz bir şekilde baskın yapan Sadettin Köpek hainlik suçlaması yapar. Sadettin Köpek boş durmaz ve bu durumu Selçuklu Sultanı'na bildirir. Ertuğrul Gazi bu hareket karşısında ne yapacaktır? Candar Bey'i Aslıhan'la evlilik teklifine ne cevap verecek? Ural kendini kurtarabilecek mi? İşte Diriliş Ertuğrul 71. yeni bölüm fragmanı, özeti ve online izleme linki...

Diriliş Ertuğrul 71. yeni bölüm bu akşam TRT 1 ekranlarında hayranları tarafından heyecanla izlenecek. Engin Altan Düzyatan’ın Ertuğrul Gazi’yi canlandırdığı yüksek prodüksiyonlu ve reyting rekortmeni Diriliş Ertuğrul yeni bölümde heyecanlı sahneler yaşanacak. Ertuğrul Gazi, Hanlı Pazar’a Kayı bayrağını diktikten sonra yeni fethedilecek yerlerin planlarını yapmaya başlar. Aynı zamanda yakınındaki obalarla birleşmek için harekete geçen Ertuğrul Gazi’nin karşısına Sultan’ın emiri Sadettin Köpek çıkar. Eskiden beri birbirlerine büyük husumet besleyen Ertuğrul Gazi ile Sadettin Köpek arasında hainlik tartışması yaşanır. Sadettin Köpek, Selçuklu Sultanı’na Ertuğrul Gazi’nin bölücülük yaptığına dair bir mektup yazar.

Diriliş Ertuğrul 71. bölüm fragmanında Halime Sultan’ın Aslıhan’ın boğazına bıçak dayadığı ve “Herkes haddini bilecek” demesi gözlere çarpıyor. Merak uyandıran bu sahnede Aslıhan’ın Ertuğrul Gazi’ye olan aşkını itiraf etmesi veya bir şekilde Halime Sultan’ın kulağına gitmesi ve buna sinirlenmesinden kaynaklı olabilir. Diğer yandan Aliyar’ın şaşkın bakışları altında Candar Bey’in “Haddini bildirmenin vaktidir” diye kime söylüyor? Candar Bey, Aslıhan’ı almak istemediği için Ertuğrul Gazi’ye mi söyledi? İşte Diriliş Ertuğrul 71. yeni bölüm fragmanı…

İşte Diriliş Ertuğrul 71. yeni bölüm fragmanı, yeni bölüm özeti ve diziyi online izleyebileceğiniz TRT 1 canlı yayın linki…

Diriliş Ertuğrul 71. Yeni Bölüm İzle (28 Aralık Çarşamba TRT 1 Canlı Yayın)

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 71. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Akıl ve Gönül arasında civardaki tehlikelere karşı güçlerini birleştirmeleri gerektiği düşüncesiyle Candar Bey, Ertuğrul Bey'e kızıyla evlenmesi teklifinde bulunmuştur. Beklemediği bir teklifle karşılaşan Ertuğrul Bey, şimdi Candar Bey'le Halime arasındadır. Bir tarafta obasının geleceği bir tarafta canından çok sevdiği Halime arasında sıkışıp kalan Ertuğrul Bey nasıl bir karar verecektir? Davetsiz Misafir Ertuğrul Bey pazarın hâkimiyetini ele geçirdikten sonra siyasi ve ticari bağları güçlendirmek için bir toy düzenlemeye karar verir. Toy meclisine gelen davetsiz misafir Sadettin Köpek yeni sorunların temelini atacaktır. Siyasi bir gerilimin ortasında kalan Ertuğrul Bey beklemediği bu hamleyle zor duruma düşmüştür. Bu zor durumdan nasıl yol izleyerek kurtulacaktır? Dinmeyen ihtiras Ural sinsi planlarına ara vermeden devam etmektedir. Batuhan'ın getireceği haberle şoke olan Ural Ertuğrul Bey'i zor durumda bırakacak yeni tuzağını kurmuştur. Ona göre bu tuzak, ona hem altın hem de pazarın anahtarını getirecektir. Peki Ural'ın bu hamlesi başarıya ulaşabilecek midir?