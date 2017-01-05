Diriliş Ertuğrul 72. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! İşte izleyenleri heyecanlandıran sahne

Diriliş Ertuğrul 72. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz hayranları tarafından defalarca izlendi. Diriliş Ertuğrul dizisi bu hafta tekrar bölümü ile ekrana geldi. Bir haftadan fazladır merakla beklenen fragmanında birden çok heyecanlandıran sahneler yer alıyordu. Diriliş Ertuğrul 72. bölüm fragmanında Ertuğrul Bey, ilk önce Karacahisar tekfurunun boynuna, daha sonra ise Ural'ın boynuna kılıcını dayıyor. Karacahisar Kalesi'nin Osmanlı'nın kuruluşundaki önemi nedir? Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanında heyecan yaratan sahnelerde Ertuğrul Bey, Ural Bey'i öldürecek mi? İşte Diriliş Ertuğrul 72. yeni bölüm fragmanı...

Diriliş Ertuğrul 72. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz hayranları tarafından defalarca izlendi. Diriliş Ertuğrul dizisi bu hafta tekrar bölümü ile ekrana geldi. Bir haftadan fazladır merakla beklenen fragmanında birden çok heyecanlandıran sahneler yer alıyordu. Diriliş Ertuğrul 72. bölüm fragmanında Ertuğrul Bey, ilk önce Karacahisar tekfurunun boynuna, daha sonra ise Ural'ın boynuna kılıcını dayıyor. Karacahisar Kalesi'nin Osmanlı'nın kuruluşundaki önemi nedir? Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanında heyecan yaratan sahnelerde Ertuğrul Bey, Ural Bey'i öldürecek mi? İşte Diriliş Ertuğrul 72. yeni bölüm fragmanı...

Diriliş Ertuğrul 72. bölüm fragmanı yayınlandı. Heyecanla beklenen yeni bölüm fragmanı anında hayranları tarafından defalarca izlendi. Bir hafta ara veren Diriliş Ertuğrul 72. yeni bölüm fragmanını bir haftadır bekleyen izleyicilerin özlemi sona erdi. Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanında yine birbirinden heyecanlı sahneler yer alıyor. Ertuğrul Gazi, Karacahisar Kalesi tekfuru (Bizanslı Valisi) ile anlaşma yoluna gidiyor fakat tekfurun sözleri karşısında dayanamayıp kılıcı boynuna dayıyor. Osmanlı Devleti kuruluşunda büyük önemi olan Karacahisar Kalesi hakkındaki detaylı bilgi haberimizde.

Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanında diğer heyecanlı sahne ise Ertuğrul Bey ile Ural Bey arasındaki dövüş sahnesi oldu. Ural Bey’in kurduğu hain tuzaklardan haberi olan Ertuğrul Bey, sonunda kılıcını çekip boynuna dayıyor. Fragmanda ilk önce Aliyar ile dövüştüğü gözüken Ural’ın durumu ise meçhul. Diriliş Ertuğrul 72. yeni bölümde Ertuğrul Bey, Ural’ın canını alacak mı? İşte Diriliş Ertuğrul 72. yeni bölüm fragmanı…

ÇEKİMLERDE SAKATLANAN ÇAĞDAŞ ONUR ÖZTÜRK DİZİYE KATILDI!

Diriliş Ertuğrul 3. sezonunda diziye katılması beklenen Çağdaş Onur Öztürk, rolü gereği binicilik eğitimi alması gerekiyordu. Şile yakınlarında binicilik eğitimi alırken attan düşen ünlü oyuncunun elmacık kemiği, köprücük kemiği ve bileği kırıldığı açıklanmıştı. Ve Çağdaş Onur Öztürk iyileşti ve Diriliş Ertuğrul 72. bölümü ile ekranlara dönüyor. Ünlü oyuncu daha önce Kuzey Güney, Sakarya Fırat ve Kış Güneşi gibi dizilerde rolünü başarılı bir şekilde canlandırdı.

KARACAHİSAR KALESİ’NİN OSMANLI DEVLETİ KURULUŞUNDA ÖNEMİ

Diriliş Ertuğrul 72. yeni bölüm fragmanında Ertuğrul Gazi ile tekfuru arasında geçen sahne sonrasında Karacahisar Kalesi merak edilmeye başlandı. Anadolu Üniversite resmi sitesinde Karacahisar Kalesi ile ilgili açıklamalara Osmanlı Devleti’nin kurulmasındaki önemi anlatıyor.

Karacahisar Kalesi; Eskişehir'in güneybatısında, Porsuk Çayı 'nın yanındaki platonun üzerinde kurulmuş bir Bizans kalesidir. Anadolu Selçuklu Devleti'nin sınırı Karacahisar Kalesi'ne kadar dayanıyordu. Kalenin tekfuru bölgede bulunan diğer Bizans tekfurları gibi Anadolu Selçuklu Devleti'ne vergi veriyordu. Böylece Bizans île Türkler arasındaki barış devam ediyordu.

Osman Bey Söğüt'e yerleştikten sonra Karacahisar tekfuru iktidarını kaybedeceğini düşünerek Osman Bey'e karşı düşmanca davrandı. Sonuçta Osman Bey tekfuru yendi ve 1288 yılında Karacahisar Kalesi'ni fethetti. Kalenin yakınında bulunan Karacaşehir'e Türkleri yerleştirdi.

Karacaşehir'de kalabalıklaşan halk, Eskişehir'e gelip Karacaşehir'deki camide hutbe okutmak istediklerini bildirdiler. Şeyh Edebali'nin yardımı ile Osman Bey Karacaşehir'deki camide hutbe okunmasına izin verdi. Oraya kadı ve imam tayin etti (1299).

Karacahisar Kalesine sahip olan Osman Bey, Bizans topraklarında ilerledi ve beyliğin sınırlarını genişletti. Osmanlı Devletinin temeli Karacahisar Kalesinin alınması ile atılmış oldu.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 3. SEZONDA NELER OLACAK?

Moğollarla zorlu bir mücadele veren Ertuğrul Bey, kutlu davasının peşinden gidebilmek için kardeşlerinden ayrılmak zorunda kalmıştı. Ertuğrul Bey'e inanan Kayılar, bu ayrılığın ardından yollara düştüler. Çetin geçen koşullarda Karacadağ sınırlarına kadar ilerleyen Kayıları burada bambaşka bir dünya bekliyordu. Yeni yurtları onlara farklı bir iklim, farklı topraklar ve farklı insanlar sunacaktı. Ertuğrul Bey, kutlu davasına giden yolda daha güçlü ve daha acımasız düşmanları olacağının farkındaydı. Peki, yeni düşmanlarını alt edebilmek için kılıcının keskinliği yetecek miydi?

Ertuğrul Bey artık başka bir dünyadaydı. Ve bu dünya da at koşturmak daha çok akıl, cesaret ve sabır istiyordu. Karşısına daha güçlü ve daha acımasız olarak çıkan Tapınakçılar, Ertuğrul Bey'i zafer için yeni yöntemler bulmaya zorlayacaktı. Zira Tapınakçıların gizli eli olan Simon bir kılıç darbesiyle öldürülemeyecek kadar zeki ve güçlüydü. Üstelik Simon yalnız da olmayacaktı. Ertuğrul Bey, Simon'a destek olan Müslümanları öğrendiğinde ne yapacaktı? Ertuğrul Bey, kılıçların sustuğu, akıl oyunlarının konuştuğu bir cehennemin içindeydi. Peki, aklı onu bu cehennemin ateşinden koruyabilecek miydi?

Karacadağ etekleri birçok Türkmen Obasına yurt olmuştu. Fakat aslen Tatar olan Çavdaroğlu Obası, aralarında en güçlü olanlarıydı. Bu güçlerini ise başarısızlığa tahammülü olmayan ve obayı demir yumrukla yöneten Candar Bey'den alıyorlardı. İktidarını yıllarca koruyan Candar Bey, en büyük imtihanını evlatlarıyla verecekti. Candar Bey'in büyük oğlu Ural'ın ihtirası obanın kaderini belirleyecekti. Çavdaroğlu ve Kayı Obası arasında yaşanacak gerilimi Candar Bey'in hamleleri durdurabilecek miydi? Ertuğrul Bey, Çavdaroğlu Obasından hiç beklemediği teklifler ve tehditler alacaktı. Peki, Kayılar ve Çavdaroğulları'nın yolu nerede ve nasıl kesişecekti? Ertuğrul'un vereceği her karar hem obanın kadınları hem de beyleri için yeni sonuçlara gebeydi.

Ertuğrul artık obanın beyi olmuştu. Obada yeni sorunlar baş göstermişti. Göç yolunda yorgun düşen Kayılar ülküleri ve nefisleri arasında sıkışıp kalmıştı. Onlar için bu imtihan hiç kolay olmayacaktı. Dışarıda düşmanlarıyla mücadele veren Ertuğrul Bey'i içerde ise yeni sorunlar bekliyordu. Göç yolunda sevdiklerinden ayrı düşen ve kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya kalan Kayılar birliklerini koruyabilecekler miydi?

İhanet, ihtiras ve akıl oyunlarıyla yüz yüze gelen Ertuğrul için tek hedef vardı. Bir milletin dirilişine vesile olmak…