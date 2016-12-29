Diriliş Ertuğrul son bölüm reyting sırlamasında zirvede!

Dün yayınlanan bölümüyle Diriliş Ertuğrul'un yeni bölümünde yine heyecan doruktaydı, fenomenleşen dizi Diriliş Ertuğrul'un aksiyon dolu bölümü reyting sonuçlarına da yansıdı ve Diriliş Ertuğrul'un son bölümünü zirveye taşıdı.

Dün yayınlanan bölümüyle Diriliş Ertuğrul'un yeni bölümünde yine heyecan doruktaydı, fenomenleşen dizi Diriliş Ertuğrul'un aksiyon dolu bölümü reyting sonuçlarına da yansıdı ve Diriliş Ertuğrul'un son bölümünü zirveye taşıdı.

Soğuk kış geceleri yine vatandaşları ekran başına topladı ve fenomenleşen dizi Diriliş Ertuğrul 28 Aralık gecesinin reyting sonuçlarında zirveye çıktı. Diriliş Ertuğrul’un son bölümünü izleyemeyen diziseverler, hem son bölümde neler olduğunu merak etti hem de gelecek bölüm hakkında ipuçları aradı. İşte ayrıntılar…

DİRİLİŞ ERTUĞRUL’UN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Diriliş Ertuğrul’un yeni bölümü Engin Altan Düzyatan'ın başrolünda oynadığı reyting ve ödül rekortmeni Diriliş Ertuğrul son bölümde Ertuğrul Bey Emir Sadettin ile karşı karşıya geldi. Emir Sadettin, Sultan'dan Hanlı Pazar'ın Haçlılardan alınması şerefine getirdiği tebriknameyi Ertuğrul Bey'e vermek için gelmiştir. Fakat Ertuğrul Bey'in Sultan'dan habersiz obaları toplamasına ve Candar Bey'e haber vermemesine sinirlenmiştir. Bunun üzerine Toy toplantısına ani baskın yapan Emir Sadettin, Ertuğrul Bey'i devlet içinde devlet kurmakla suçlar. Ertuğrul Bey ise Toy toplantısında Ural'ın sinsi gülüşlerine rağmen dik durarak Emir Sadettin'e meydan okur. Fakat oba beyleri, Emir Sadettin'in sözleri sonrasında toplantıyı terkederler.

28 ARALIK REYTİNG SONUÇLARI

Diriliş Ertuğrul reyting sonuçlarında zirveye yerleşti, ikinci sırada izleyiciyi ekran başına toplayan Diriliş Ertuğrul dizisinin özeti vardı. Kara Sevda ise üçüncü oldu.

Açıklanan diğer reyting sonuçlarına göre No:309 dördüncü sıraya yerleşirken, Müge Anlı İle Tatlı Sert beşinci oldu. Reyting sonuçlarında bunların dışında ilk 10'a sırasıyla Fox Ana Haber, Show Ana Haber, Tuzlaspor Galatasaray, ATV Ana Haber, ve Evleneceksen Gel girdi. İşte 28 Aralık tarihli reyting sonuçları, ilk 20'deki diziler ile programların reytingleri ve payları…