Diriliş Ertuğrul’dan bir ayrılık daha

Diriliş Ertuğrul'da bir oyuncu ile daha yollar ayrıldı. Geçtiğimiz bölümlerde Maria ve Philip karakterlerini canlandıran oyuncular ile vedalaşan Diriliş Ertuğrul'da 70. bölüm itibariyle bir oyuncu ile daha kadrodan ayrıldı. İşte Diriliş Ertuğrul son bölümde ayrılan oyuncu...

Diriliş Ertuğrul'da bir oyuncu ile daha yollar ayrıldı. Geçtiğimiz bölümlerde Maria ve Philip karakterlerini canlandıran oyuncular ile vedalaşan Diriliş Ertuğrul'da 70. bölüm itibariyle bir oyuncu ile daha kadrodan ayrıldı. İşte Diriliş Ertuğrul son bölümde ayrılan oyuncu...

Diriliş Ertuğrul dizisinde bir oyuncu daha diziye veda etti. Üçüncü sezonda Simon karakterini canlandıran Lebip Gökhan diziden ayrıldı. Geçtiğimiz bölümlerde Ertuğrul Gazi’ye zehirleyerek suikast planı yapan Simon yakalandı ve öldürüldü. Dizinin yapımcıları tarafından yapılan açıklama “Simon” rolüyle gönüllerde taht kuran değerli aktör Lebip Gökhan’a dizimizdeki emekleri için teşekkür eder, sanat hayatında başarılar dileriz” denilerek oyuncunun diziye veda ettiği duyuruldu. Geçtiğimiz günlerde Diriliş Ertuğrul’dan Maria karakterini canlandıran Sedef Şahin ile Philip karakterini canlandıran Cenk Kangöz veda etmişlerdi. Peki Lebip Gökhan kimdir?

HANCI SİMON LEBİP GÖKHAN KİMDİR?

Lebip Gökhan, 1979 yılında İstanbul’da doğmuştur. Eğitimini Selçuk Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nde tamamlamıştır. 2009 yılında Bir Bulut Olsam dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Lebip Gökhan ardından Gönül İşleri dizisinde rol almıştır.

Selçuk Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Gökhan, tiyatro oyunculuğuyla başlayan kariyerinde daha önceden Gönül İşleri ve Bir Bulut Olsam dizilerinde rol aldı. Deneyimli oyuncu ayrıca Panayır Köyden Gider adlı sinema filminde de oynamıştı.

Diriliş Ertuğrul dizisinde Hancı Simon karakterini canlandırmakta olan Lebib Gökhan daha önce Gönül İşleri ve Bir Bulut Olsam isimli dizilerde rol almıştır. Ve Panayır Köyden Gider isimli sinema filmindede oynayan Lebip Gökhan Selçuk Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olmuştur. Bir dönem Diyarbakır Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü'de yapan Lebip Gökhan Tüplü dalış, ata binmek, gitar çalmak ve vokallik gibi özelliklere sahiptir.

TRT ekranlarında yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinde Simon karakterini canlandırıyordu.