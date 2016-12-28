Doğulu’nun yalnız eğlencesi!

Geçen hafta eşi Beren Saat ime Etiler'de silahlı çatışmanın ortasında kalan Kenan Doğulu dün kardeşi Ozan Doğulu ile yemek yedi. Eşi Beren Saat olmaksızın gece dışarı çıkan sanatçı soruları yanıtsız bıraktı

Geçen hafta eşi Beren Saat ime Etiler'de silahlı çatışmanın ortasında kalan Kenan Doğulu dün kardeşi Ozan Doğulu ile yemek yedi. Eşi Beren Saat olmaksızın gece dışarı çıkan sanatçı soruları yanıtsız bıraktı

Şarkıcı Kenan Doğulu, dün gece kardeşi Ozan Doğulu ile Etiler Papermoon’daydı. Mekândan ayrı ayrı çıkan kardeşler kendilerini bekleyen basın mensuplarının tüm sorularını yanıtsız bıraktı. Kenan Doğulu, spor aracının camını açarak basın mensuplarına “Herkese iyi seneler arkadaşlar” diye seslendi.

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ÇATIŞMA ŞOKUNU ATLATTI

Son dönemde İstanbul gecelerine eşi Beren Saat olmaksızın yalnız başına çıkan Doğulu’nun eşi yine yanında dağildi. Kenan Doğulu- Beren Saat çifti, geçen hafta Etiler'de bir restoran çıkışı birbirine silah çeken iki grubun arasında kalmış korku dolu anlar yaşamıştı.