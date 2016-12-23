Ebru Gündeş ve Reza Zarrab barıştı

Uzun bir süre önce boşanma kararı almalarına rağmen mahkemeye başvurmayan Ebru Gündeş ve Reza Zarrab bir ay önce barışmış.

Uzun bir süre önce boşanma kararı almalarına rağmen mahkemeye başvurmayan Ebru Gündeş ve Reza Zarrab bir ay önce barışmış.

Reza Zarrab geçtiğimiz mart ayında ABD'de tutuklanmış, eylül ayında da yazılı bir açıklamayla Gündeş'in kendisinden boşanmak istediğini ve avukatının dava açmak için vekaletname gönderdiğini duyurmuştu. Geçen süreçte iki taraf da boşanma davası açmadı. Hürriyet’in haberine göre, Reza Zarrab'la tutuklanmasının ardından 3 ay boyunca hiç görüşmeyen Ebru Gündeş, bir süre sonra eşiyle iletişim kurdu. Telefon yoluyla görüşen çift arasındaki buzlar kısa sürede eridi. Ve ünlü şarkıcı, boşanma kararından vazgeçti. Eşinin Kanlıca'daki yalısından Beykoz'daki bir eve geçme planları yapan Gündeş, taşınmaktan da vazgeçti.

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