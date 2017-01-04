Ebru Şallı karanlık günlerin bitmesini istedi

Ebru Şallı, ardı ardına gelen kötü haberlerden sonra tepkisini böyle gösterdi.

Sosyal medya hesabından genel olarak gündelik hayatına dair paylaşımlarda bulunan ve pilates videolarıyla dikkat çeken Ebru Şallı, bu defa ülkenin yaşadığı karanlık günlere dair satırlar yazdı. Sözlerine, “Güzel bir şeyler olsun” diyerek başlayan Ebru Şallı şöyle devam etti: “Gülen insan sesleri duyalım, mutlu çocuklarla, mutlu yarınlara uyanalım. Barış içinde, sevgi dolu olup, sevelim sevilelim … El ele çalışalım, kazanalım, başaralım , paylaşalım. Ölmeyelim, çoğalalım. Pırıl pırıl, ışıl ışıl, ışık saçan güzel Türkiye yine yine umut dolu yarınlara uyanalım.”