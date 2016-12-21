Ebru Şallı ve Demet Kutluay eski günlerdeki gibi…

Bir zamanlar podyumun en dikkat çeken isimlerinden olan Ebru Şallı ve Demet Kutluay, yeniden eski günlerdeki gibi yan yana...

Bir zamanlar podyumun en dikkat çeken isimlerinden olan Ebru Şallı ve Demet Kutluay, yeniden eski günlerdeki gibi yan yana...

Cemiyat hayatından ve podyumdan isimlerin yakın dostu ünlü modacı Raşit Bağzıbağlı, ilk gelinlik koleksiyonu ‘My Dream Bride’i görücüye çıkardı. Baş mankenin Özge Ulusoy olduğu defilede birbirinden ihtişamlı gelinlikler dikkat çekti.

ÖZGE ULUSOY BEYAZLAR İÇİNDE

Düşeslerin giydiği kumaştan yapılan 5 metre kuyruğu olan gelinlik tüm bakışları üzerine topladı. Defileyi izlemeye gelen ünlü isimler arasında geçmişte ayrılmaz ikili olan Ebru Şallı ile Demet Şener de vardı.

En parlak dönemlerinde birbirinden ayrılmayan ikili, evlendikten sonra araları açılmış ve Demet Kutluay; “Ebru benim kankam değil, sanıldığı kadar yakın değiliz, aramızda görüş ayrılığı var” diyerek tartışmanın fitilini çekmişti. Daha sonra da hamileyken 20 kilo aldığını söyleyerek, Şallı’yı kınamıştı. Birkaç yıl ardından çocuklarıyla poz verseler de, aralarındaki soğukluk hiç geçmemişti.

ESKİ GÜNLERDEKİ GİBİ…

Dün Bağzıbağlı’nın defilesine katılan ve aynı kaderi paylaşan (Şallı eşinden boşandı, Kutluay da boşanma süresinde) ikilinin samimiyeti dikkat çekti. Eski kankalar birlikte bolca fotoğraf çekip, sosyal medyadan paylaştı. Şallı’nın boşanma sürecinde Kutluay’a destek olduğu gözlerden kaçmadı.

MUHABİRİMİZ MUSTAFA KIZGINYÜREK RAŞİT BAĞZIBAĞLI DEFİLESİNDEN ŞU BAŞLIKLARI PAYLAŞTI

DÖVMELERİMİ DEĞİŞTİRDİM

Demet Şener, kendisine ihanet ettiği gerekçesiyle boşanma davası açtığı eşi İbrahim Kutlay’ın bileğindeki dövmesini sildirip yerine çocuklarının baş harflerini yazdırdığını söyledi. Gülerek “Ben çoktan harekete geçtim” diyen Şener, “Bileğimdekini Ömer, Demet ve İrem olarak değiştirdim. Hepsini yaptırıyorum. Siz merak etmeyin” şeklinde konuşurken, boşanma davasıyla ilgili dava sürecini hatırlatıp “Ben kararımı verdim zaten. Bir insan elinde belge olmadan mahkemeye gidemez” demekle yetindi.

GERÇEK DEMET’İ GÖSTERDİM

Boşanmaya karar verdikten sonra spora başladığı haberlerinin hatırlatılması üzerine durumun öyle olmadığını savunan Şener “20 yıldır aynı kilodayım. Yoga yapıyorum. Spor benim hep hayatımdaydı. Instagram hesabımı 6-7 ay önce açtım. İnsanlara gerçek Demet’i biraz daha net göstermek için kendi hesabımı açtım. Çokta güzel oldu güzel diyaloglar kuruyorum daha birebir olduğum gibi oluyorum. Bu kadar iyi tanımıyorlardı insanlara daha uzaktım. Sosyal medya bütün ünlülere

faydalı oldu” şeklinde konuştu.

EBRU’DAN İMALI SÖZLER

Ebru Şallı yaz başında kısa süreli aşk yaşayıp ayrıldığı iddia edilen Cem Yılmaz’a yeşil ışık yaktı. Cem Yılmaz’la ilgili soruları gülerek yanıtsız bırakan Şallı, ilişkilerinin gizlice devam ettiğini ima etti. Son olarak Arda Turan’la telefon yazışmalarının hackerler tarafından sızdırılmasıyla sıkıntılı günler geçiren Ebru Şallı, “Bu tatsız bir durum. Herkesin başına gelebilir. Tüm dünyada da Türkiye’de de oluyor örnekleri var. Benim takipçilerim yüzde yüz organik. Arda benim arkadaşım tabii ki konuşuyoruz da asıl olay hırsızlık” diye konuştu. Geçtiğimiz günlerde Van’ı ziyaret eden Ebru Şallı, Van’a özgü kahvaltı sofrasına hayran kaldığını ve uzun zaman sonra beyaz ekmek yediğini söyledi. Evine beyaz ekmek almadığını, çocuklarına da çavdar ve buğday ekmeği yedirdiğini anlatan ünlü model, “Karlar üstünde Van Gölü’nün yanında nefes alıp vermek, pilates yapmak güzeldi” dedi. Ünlü model, geçen aylarda bal kabağından taçla önce Cem Yılmaz’ın, ardından aynı taçla oğlu Beren’in fotoğraf paylaştığının hatırlatılması üzerine ise “Konuşmak istemiyorum. Evet demiyorum” diye gülerek konuştu.