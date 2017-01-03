Ebru Şancı Öztürk, ‘kızımın ilk şoku’ notuyla paylaştı

Futbolcu Alpaslan Öztürk ile yaptığı evlilikten geride bıraktığımız yılın ekim ayında ikiz bebek dünyaya getiren Ebru Şancı Öztürk, sosyal medya hesabından bebekleriyle ilgili paylaşımlar yapmaya devam ediyor.

Futbolcu Alpaslan Öztürk ile yaptığı evlilikten geride bıraktığımız yılın ekim ayında ikiz bebek dünyaya getiren Ebru Şancı Öztürk, sosyal medya hesabından bebekleriyle ilgili paylaşımlar yapmaya devam ediyor.

Şarkıcı Ebru Şancı Öztürk, renkli kişiliğiyle olduğu kadar özellikle son dönemlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da dikkat çekiyor. Alpaslan Öztürk ile yaptığı evlilikten ikiz bebek sahibi olan Şancı, hesabından özel hayatına dair yeni bir kare paylaştı. İkiz bebeklerine bakması için annesinden yardım alan Ebru Şancı, minik kızının anneannesiyle çektiği bir karesine, “Kızımın ilk şoku maske yapan ananeye karşı oldu” notunu düştü. Ebru Şancı uzun bir süre ikiz bebeklerinin yüzlerini gizlemeyi tercih etmişti.



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