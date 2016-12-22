Ece Hakim’e bir tebrik de senarist Gülse Birsel’den geldi

Harvard'ı burslu kazanan genç oyuncu Ece Hakim'e bir kutlama daha geldi.

Genç oyuncu Ece Hakim, Harvard’ı yüzde yüz burslu kazandığı için Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde birlikte oynadığı ekip arkadaşları tarafından bir sürprizle mutlu edilmişti. Deniz Çakır’ın onun için yazdığı övgü dolu sözler dışında, magazin gazetelerinde de bu başarısı geniş yer bulan Ece Hakim’e bir kutlama da senarist ve oyuncu Gülse Birsel’den geldi. Hakim’in şimdikinden daha küçük bir yaşta Avrupa Yakası’nda oynarken çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Birsel, karenin altına; “Avrupa Yakası’nda Makbule’nin sevgilisi İzzet’in kızını oynayan bu bıcırık Harvard’a burslu olarak kabul edildi. Ağaç yaşken eğiliyor harbiden” notunu düştü.